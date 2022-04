Lik med hendene bundet sammen, skuddskader i hodet og tegn etter tortur. Bildene fra Butsja er sterke.

3. apr. 2022 19:53 Sist oppdatert nå nettopp

Synet som møtte ukrainske styrker da de inntok byen Butsja, var grusomt.

I 2021 bodde det rundt 36.000 personer i det som blir beskrevet som en «velstående forstad» til den ukrainske hovedstaden.

Nå sammenligner Oleksiy Arestovych, en rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, bildene fra byen med en «scene fra en skrekkfilm».

Da nyhetsbyrået Reuters kom til byen lørdag, lå det fortsatt døde sivile spredt rundt i gatene. Tre dager tidligere hadde den russiske hæren avbrutt sin offensiv mot Kyiv.









fullskjerm neste Liket av denne kvinnen lå på gaten da Reuters fotograf kom til Butsja. Ifølge lokale innbyggere, ble hun drept av russiske soldater. 1 av 3 Foto: Zohra Bensemra, Reuters/NTB

Lukten av eksplosiver hang fortsatt i den kalde, fuktige luften og blandet seg med dødsstanken.

Ifølge beboere Reuters snakket med, var de mange døde blitt drept av russiske soldater i løpet av den månedslange okkupasjonen.

Likene bar preg av å ha ligget ute i flere dager og uker.







fullskjerm neste En hånd stikker frem fra en av massegravene som er funnet i Butsja. 1 av 2 Foto: Rodrigo Abd, Ap/NTB

Massegraver

Det er fortsatt uklart hvor mange som er drept.

Men siden lørdag har det kommet meldinger om rundt 380 døde.

Ukrainas forsvarsdepartement skriver på Twitter at det så langt er funnet 410 drepte ukrainere i de frigjorte områdene i Kyiv-regionen.

«Det nøyaktige antallet ofre for russiske okkupanter vil dessverre være mye høyere», avslutter de.

Da nyhetsbyrået AFP kom til Butsja lørdag så reportere på stedet minst 20 menn i sivile klær i én enkelt gate i byen. De døde mennene hadde ifølge nyhetsbyrået hendene bundet sammen.

Noen timer senere opplyste lokale myndigheter at 300 personer var funnet i en massegrav i byen.

Ifølge ordfører Anatolij Fedoruk var ofrene både menn og kvinner. Han beskrev til AFP at flere av likene hadde hvite bandasjer på seg for å vise at de var ubevæpnet. Fortsatt var det biler i Butsjas gater med «hele familier som var drept». «Barn, kvinner, bestemødre, menn», la han til.

Søndag ettermiddag kom det meldinger at 57 døde er funnet i en massegrav bak en kirke i sentrum av byen.

Da Reuters besøkte stedet stakk det hender og føtter opp gjennom den røde leiren på toppen av graven.







fullskjerm neste Flere menn var bakbundet da de ble drept. 1 av 2 Foto: Vadim Ghirda, Ap/NTB

Flere av bildene som kommer fra Butsja viser personer i sivile klær.

Også i massegraven som ble funnet søndag skal det være tegn på flere sivile ofre.

Rundt ti døde var synlig for en AFP-reporter på stedet, noen av dem enten ikke begravet ennå, eller bare delvis gravd ned. Noen var pakket inn i svarte likposer, mens andre var kledd i sivile klær.

The Washington Post skriver søndag at de har verifisert en video med ti døde mennesker. Ett av ofrene var ifølge avisen et barn.

Zelenskyj: Dette er folkemord

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj betegner drapene i Butsja som et folkemord. Det sier han til TV-kanalen CBS.

– Dette er folkemord. Eliminering av hele nasjonen og folket. Vi, Ukrainas borgere, ønsker ikke å bli underlagt den russiske føderasjonens politikk. Dette er grunnen til at vi nå blir angrepet og utryddet, sier Zelenskyj til det amerikanske TV-programmet «Face the Nation» søndag.

Flere land ba om at drapene etterforskes som krigsforbrytelser, deriblant Norge. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fordømmer angrepene på sivile.

– Jeg er rystet over rapporter om ufattelige grusomheter i ukrainske områder som Russland trekker seg ut av, sier Huitfeldt i en skriftlig uttalelse til NTB.

Også vestlige ledere har i sterke ordelag fordømt hendelsene i Butsja. Frankrikes president Emmanuel Macron mener bildene fra Butsja er uutholdelige.

– Russiske myndigheter vil måtte svare for disse forbrytelsene, skrev Macron på Twitter.

USAs utenriksminister Anthony Blinken kalte bildene «et slag i magen». Tysklands kansler Olaf Scholz, varsler ytterligere sanksjoner.

NATO-leder Jens Stoltenberg mener drapene på sivile viser en brutalitet man ikke har sett i Europa på flere tiår. Han advarte også om at tilbaketrekningen av russiske styrker fra Butsja og andre områder rundt Kyiv, ikke var reell.

– Det vi ser er at Russland omgrupperer styrkene sine for å gjenoppbygge dem, sa Stoltenberg til CNN. Han mener de vil bli satt inn sør og øst i Ukraina.

Anklager Russland for krigsforbrytelser

Human Rights Watch beskylder Russland for krigsforbrytelser i russisk-kontrollerte områder, blant annet i Butsja.

Organisasjonen har blant annet dokumentert at russiske styrker tok fem ukrainske menn til fange i byen 4. mars. De ble tvunget til å knele med T-skjortene sine over hodet, og en av dem ble skutt i bakhodet.

FNs generalsekretær António Guterres sa søndag at han var «dypt sjokkert» over bildene og ba om en uavhengig etterforskning.

Russlands forsvarsdepartement avviser at deres styrker har drept sivile i Butsja.

Departementet hevder ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass at bildene og videoene fra byen er en produksjon av myndighetene i Kyiv for vestlige medier.

I en uttalelse søndag sier de at russiske enheter forlot Butsja 30. mars, og at videoer og bilder av døde kropper er «nok en provokasjon».

Den «militære spesialoperasjonen» i Ukraina er rettet mot landets militære, ikke sivile, hevder Kreml.

