Pentagon: Russerne har trukket seg helt ut av Kyiv-området

Russland har trukket alle sine soldater ut av området ved Kyiv og Tsjernihiv. Det opplyser kilder i Pentagon til amerikanske aviser.

I byen Butsja nordvest for Kyiv står det utbrente biler og militære kjøretøyer igjen i gatene. Her ble russerne åpenbart fanget i et angrep fra ukrainske soldater.

7. apr. 2022 07:11 Sist oppdatert 13 minutter siden

Russland har trukket tilbake alle soldatene som har vært utplassert ved Kyiv og Tsjernihiv i det nordlige Ukraina. Hensikten er antagelig å gjøre dem klar til ny strid i det østlige Ukraina.

Det opplyser tjenestemenn i Forsvarsdepartementet onsdag til både The New York Times og Washington Post.

Da Russland i forrige uke opplyste at de ville trekke tilbake styrker ved Kyiv og andre steder i nord, så mistenkte amerikanske tjenestemenn at det kunne være lureri. Mange russiske soldater sto nemlig i skyttergraver og russerne fortsatte å angripe med bomber fra luften og med artilleriild.

Men nå mener Pentagon at så mange som 40.000 russiske soldater er blitt trukket ut, skriver The New York Times. Ukrainske soldater har rykket inn og tatt tilbake landområdene.

Bekreftet det siste døgnet

Den fulle uttrekningen er blitt bekreftet i løpet av de siste 24 timene, sier en tjenestemann i Pentagon onsdag til Washington Post.

Det amerikanske forsvarsdepartementet advarer om at de russiske styrkene kan ha etterlatt seg farlige miner som man er nødt til å få vekk.

Vladimir Putins styrker forsøkte å ta den ukrainske hovedstaden ved et lynangrep helt i begynnelsen av krigen, men mislyktes fullstendig. De hamret også løs på byen Tsjernihiv, men kom ingen vei.

Et hotell er blitt ødelagt i et bombeangrep i byen Tsjernihiv nordøst for Kyiv.

– Ukrainerne fulgte dem til grensen

En norske forsvarsekspert tror meldingene fra Pentagon stemmer.

– Ut ifra det som er meldt på alle andre områder, så er det svært sannsynlig at meldingene fra Pentagon stemmer. Og ukrainerne har fulgt dem til grensen, så vidt jeg vet, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Han tror russerne nå har gitt opp i det nordlige Ukraina.

– Det går inn i det bildet at russerne har gitt opp i nord og ser ut til å konsentrere seg på den sørlige delen av fronten, noe de også har sagt, sier Ydstebø.

Det er der de russiske styrkene har hatt størst fremgang.

– De vil prøve å ta hele Luhansk og Donets fylker og kanskje prøve å holde landforbindelsen til Krim.

Russisk storoffensiv ved Donbas kan være det neste

Russland synes nå å konsentrere seg om å sikre seg Donbas-området i det østlige Ukraina, der prorussiske separatister har holdt et stort område i åtte år.

Det er imidlertid ikke sikkert de russiske soldatene som har stått ved Kyiv og Tsjernihiv vil kunne settes inn i ny strid med en gang. Amerikanerne tror de russiske styrkene er utslitt og demotivert etter mange uker med blodige sammenstøt med ukrainske soldater.

Det er nå snart to uker siden Russland selv erklærte at de fremover vil konsentrere seg om å «frigjøre» områder øst i Ukraina. Nærmere bestemt Donbas-regionen.

I Butsja er det funnet mange drepte sivile etter at de russiske styrkene trakk seg ut. Her er mange av de døde samlet ved en gravplass i byen.

Men Russland kommer til å måtte bruke vesentlig mer tid for å reorganisere, klargjøre, utstyre og integrere ny formasjoner med soldater med de russiske styrkene som allerede er i Donbas-området, melder Reuters. De siterer en «vestlig tjenesteperson», uten å identifisere hvem vedkommende er.

En russisk storoffensiv innebærer en stor risiko for Ukrainas væpnede styrker. De har nemlig mange av sine best trente og utstyrte soldater i dette området. De vil kunne havne i en svært utsatt posisjon dersom de blir omringet av russerne.

– Vi trenger våpen, våpen og våpen

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba er torsdag i Brussel for å være med på utenriksministermøtet i EU. I forkant møter han Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

De to møtte pressen sammen i forkant, og da sa Kuleba følgende om hva som er hans agenda for møtet:

– Det er bare tre ting på listen: Våpen, våpen og våpen.

På spørsmål om hvilke våpen de trenger, svarte Kuleba at de trenger mye forskjelling, blant annet tyngre luftvernsystemer og pansrede krigskjøretøy.