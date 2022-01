Tyrkiske droner dukker opp i stadig flere kriger

ISTANBUL (Aftenposten): Bak suksessen står presidentens svigersønn.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan poserer foran dronen Bayraktar TB2.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

Nå nettopp

I mange år forsøkte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan å kjøpe droner av USA. Men den amerikanske Kongressen sa nei. Amerikanske drapsdroner skulle ikke ende i feil hender.

Til slutt ga Erdogan opp. Han endret strategi. I stedet skulle Tyrkia utvikle sin egen drone.

Noen få år senere er landet blitt en av verdens ledende produsenter av droner. Selve juvelen i kronen er den såkalte Bayraktar TB2.

De siste to årene har den spilt en avgjørende rolle i flere kriger, blant annet i Libya og Nagorno-Karabakh. Og nå tror eksperter at den kan bli viktig dersom Russland invaderer Ukraina.

Tyrkia skryter uhemmet av sitt droneprogram. Men bak suksessen står én ambisiøs ung mann.

Ambisiøs ingeniør

I 2005 sto Selçuk Bayraktar på en liten flystripe omgitt av en gruppe dresskledde menn fra den tyrkiske forsvarsindustrien.

26-åringen overtalte dem til å la ham vise dem en drone han hadde bygget selv. Arbeidet hans hadde allerede blitt lagt merke til på det anerkjente universitetet MIT i Boston, hvor han hadde fått stipend til å ta sin andre mastergrad.

– Hvis Tyrkia støtter dette prosjektet, disse dronene, så kan Tyrkia om fem år lett være fremst i verden, sa Bayraktar selvsikkert.

Det skulle ta litt lengre tid enn han lovet. Men sammen med broren satte han alle kluter til for å utvikle en drone for det tyrkiske militæret. Gjennom familieselskapet Baykar, sikret Bayraktar seg viktige kontrakter med Ankara.

Ti år senere fikk han et viktig gjennombrudd. I 2015 klarte selskapet for første gang å fyre av en rakett fra sin mest avanserte modell: Bayraktar TB2.

Året etter giftet Selçuk Bayraktar seg med Erdogans yngste datter, Sümeyye.

Sümeyye Erdogan (med lyst sjal) sammen med sin far i Istanbul i 2015.

Takket amerikanerne

TB2-dronen ble et vendepunkt. I mai 2016 skrøt sjefen for den tyrkiske forsvarsindustrien av at Tyrkia ikke lenger ville trenge amerikanske droner.

– Jeg vil ikke være sarkastisk, men jeg vil gjerne takke USA for prosjektene de ikke godkjente. Det tvang oss til å utvikle vårt eget system, sa Ismail Demir.

De neste tre årene ble Tyrkias luftforsvar utvidet med 75 droner. De ble raskt satt inn i kampen mot Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som Ankara anser som en terrororganisasjon.

Og snart begynte andre land å melde sin interesse.

Lavprisdrone

Hva gjør TB2-dronen så populær? Eksperter trekker frem flere egenskaper:

Den kan fly 250 km i timen på 8000 meters høyde, i opp til 27 timer av gangen.

Den har et vingespenn på 12 meter, og kan bære opp til 250 kg tung last.

Den kan både drive overvåking og treffe mål på lang avstand.

Men viktigst av alt, er prislappen.

En TB2-drone koster 5 millioner dollar, rundt 44 millioner kroner. Til sammenligning koster en amerikansk Reaper-drone rundt 282 millioner kroner.

Det har gjort den spesielt attraktiv for land med mindre forsvarsbudsjetter, skriver avisen The Guardian.

Bayraktar TB2 dukker opp i stadig flere kriger. Særlig prislappen gjør den etterspurt.

Avgjørende rolle

Krigen i Etiopia er blant konfliktene hvor TB2-dronen har hatt stor påvirkning.

Så sent som i november i fjor, så det ut til at krigen var i ferd med å avgjøres. Opprørerne i Tigrayfolkets frigjøringsfronts (TPLF) rykket stadig nærmere hovedstaden Addis Abeba.

Men så, rett før jul, skjedde det noe. Intense luftangrep presset opprørerne over 400 kilometer tilbake. Flere titall mennesker ble drept. Etiopias president Abiy Ahmed hadde tatt i bruk droner. Mange av dem hadde han kjøpt av Tyrkia, bare noen måneder tidligere.

Men den som har skrytt høyest av tyrkiske droner, er Aserbajdsjans president Ilham Alijev.

Han var blant de første til å kjøpe TB2 da den sto klar i 2015. I september 2020 blusset krigen i Nagorno-Karabakh opp igjen.

Alijev har hevdet at Aserbajdsjan ødela armensk militærutstyr til en verdi av 8,8 milliarder norske kroner ved hjelp av dronene. Mens kampene pågikk, la Aserbajdsjans forsvarsdepartement ut bilder fra dronenes kameraer på Twitter.

Bruken av dronene i Nagorno-Karabakh ga imidlertid ikke bare god PR for Erdogan. Blant annet svarte Canada med å legge ned et forbud mot eksport av droneteknologi til Tyrkia.

I april i fjor mottok Selçuk Bayraktar en æresmedalje av Aserbajdsjans president Ilham Alijev, for sin innsats i krigen i Nagorno-Karabakh.

Disse landene har kjøpt droner

Likevel er etterspørselen etter TB2-dronen større enn noensinne, skal man tro tyrkiske myndigheter.

– Interessen har særlig økt etter operasjonene i Idlib og Nagorno-Karabakh, sa Bayraktar til tyrkisk presse i høst.

Minst ti land har allerede kjøpt TB2-droner, og nesten like mange skal vurdere å kjøpe dem. Flere av landene på listen ligger i Afrika.

«Tyrkiske droner er attraktive for mange afrikanske land som søker stridstestet og relativt billig maskinvare uten for mange forpliktelser», skriver New York Times.

Det gleder Erdogan:

– Selv i Afrika, overalt hvor jeg går, så vil de ha droner, skrøt presidenten i oktober.

– Provoserende

Men interessen for dronene byr også på nye utenrikspolitiske utfordringer for presidenten.

Erdogan har lenge trådt en hårfin balansegang i forholdet til Russland og Nato.

Da det ble kjent at Ukraina ikke bare har kjøpt flere titall TB2-droner, men også inngått en avtale med Bayraktar om egen produksjon, lot ikke russiske reaksjoner vente på seg.

I en telefonsamtale med Erdogan i november skal Russlands president Vladimir Putin ha kalt salgene «provoserende». Likevel skal minst 24 ytterligere droner være på vei til Ukraina, ifølge Bloomberg.

I Etiopia er dronene blitt så kontroversielle at Tyrkia har måttet flytte sin ambassade til Kenya, ifølge nettstedet Al-Monitor. Siden januar er 108 mennesker blitt drept i regjeringens luftangrep. Denne uken publiserte Politico bilder som tyder på at TB2-dronen ble brukt i minst ett av dem.

Men Tyrkia har ingen planer om å gi seg her. Nylig erklærte Baykar at de er i gang med å utvikle to nye droner, som blant annet kan ta av fra krigsskip.

Eksperter tror tyrkiske droner vil endre landforsvaret i årene fremover. Ikke minst innenfor Tyrkias egne grenser.

«Tyrkia skiller seg ut. Ikke bare som en av de mest avanserte nye utviklerne av droner, men også som det eneste landet som regelmessig bruker dem på eget territorium, mot sin egen befolkning», skriver The Intercept.