Politiaksjonen med tåregass og arrestasjoner har satt sinnet i kok på serbisk side og ytterligere økt spenningsnivået i regionen. Operasjonen ble øyensynlig avsluttet etter noen timer, men kan bli gjenopptatt.

NATOs Kosovo-styrke KFOR ber befolkningen besinne seg og sier de følger med på det politiet foretar seg. KFOR har så langt ikke hevet beredskapen.

Serbiske myndigheter sier at 23 personer ble pågrepet, blant dem serbere, bosniere og en russer. Regjeringen i Beograd sier at politistyrkene brått rykket inn i flere landsbyer med pansrede kjøretøyer og at politiet skjøt med skarpt over hodet på innbyggerne.

Avsluttet

Myndighetene i Kosovo omtaler det hele som en aksjon rettet mot kriminelle og at operasjonen er avsluttet. Rundt 20 polititjenestemenn skal være blant de anholdte, heter det i en erklæring fra Pristina. Russeren viste seg å være ansatt ved FN-kontoret i Kosovo og er løslatt. Han er innlagt på et serbisk sykehus med mindre skader i hodet.

Russland er Serbias allierte og kaller politiets opptreden for en provokasjon.

Serbiske styrker ble sendt fra de sentrale delene av landet til grenseområdet mot Kosovo, og et russiskprodusert MiG-29 strøk lavt over det omstridte territoriet.

Den serbiske regjeringens talsmann Marko Djuric hevder formålet med politiaksjonen er å skremme og presse serbere ut av Kosovo. Han mener den er en trussel mot fred og stabilitet i regionen.

Kriminalitet

– En operasjon rettet mot smuglere og organiserte kriminelle gjennomføres i kommuner i nord, sa Kosovos statsminister Ramush Haradinaj tirsdag formiddag. Aksjonen pågikk i Mitrovica-området. Han varsler flere lignende offensiver mot det kan kalte organisert kriminalitet.

– De som er innblandet i ulovlige aktiviteter, vil havne bak lås og slå, skriver Kosovos president Hashim Thaci på sin Facebook-side. Han sier politiet ikke går etter etnisitet.

Serbia mistet kontrollen over Kosovo etter at NATO grep inn i borgerkrigen i landet i 1999. Landet anerkjenner ikke Kosovos uavhengighetserklæring fra 2008, det gjør heller ikke Russland. Men USA og rundt hundre andre land godkjenner Kosovos selvstendighet.

Enklaven i nord er preget av en situasjon der serberne, som støttes av Beograd, avviser styring fra Pristina. Det har ført til en oppblomstring av organisert kriminalitet, siden det er enkelt å søke tilflukt fra kosovisk politi ved å ta seg inn i området.

Krisemøte

Kosovo beskylder Serbia for å blande seg inn i det som skjer i enklaven, mens serbiske myndigheter mener albanerne, som dominerer i Kosovo, plager den serbiske befolkningen og vil presse dem vekk fra sine hjem.

Rundt 90 prosent av befolkningen i det nordlige Kosovo er av serbisk avstamning, mens de totalt sett er en minoritet.

Serbias president Aleksandar Vucic har beordret forsvaret til å være i full beredskap etter politiaksjonen. Tirsdag ble det holdt et møte i regjeringens øverste sikkerhetsorgan der situasjonen ble diskutert.

Ifølge serbisk TV skal Vucic ha orientert EU om at landet vil reagere hvis ikke de kosoviske politistyrkene trekkes ut av Nord-Kosovo.

EUs utenrikspolitiske talskvinne Maja Kocijancic ber myndighetene i Kosovo og Serbia vise tilbakeholdenhet.