Han vil bygge en million sykler i USA, men har gått på smell etter smell i handelskrigen

Natt til fredag trådte nye amerikanske tollsatser for kinesiske produkter i kraft. Dette skjedde samtidig som USA og en stor kinesisk delegasjon forhandler intenst i Washington for å finne en løsning på den økonomiske konflikten.

Trump-stater rammes hardest

President Trumps tiltak mot Kina er i hovedsak ment å sikre amerikanske arbeidere mot urettferdig konkurranse og forhindre kinesisk teknologityveri fra USA. Men foreløpig er det mange av dem som skal få fordeler av handelskrigen, som rammes av den.

En oversikt fra sjeføkonomen i Deutsche Bank Securities viser endatil at de delstatene som rammes hardest, er stater som støttet Trump i valget i 2016, melder CNBC.

Av de ti statene som blør mest i handelskrigen, støttet åtte Trump. Louisiana, Alaska og Sør-Carolina kommer dårligst ut. For Louisianas del er det særlig soyabønder som møter en kinesisk tollmur.

Trump antydet fredag at tollinntektene kan bli brukt for å kjøpe jordbruksvarer fra USAs bønder og gi dem til «fattige og sultrammede land».

Damir Sagolj, Reuters/NTB scanpix

– Ville ansatt flere

Samtidig som forhandlerne forberedte seg til den seneste runden forhandlinger i den amerikanske hovedstaden, fortalte en bedriftseier sin historie til The Washington Post. Han er lite imponert over hvordan USA fører handelskrig.

– Jeg sysselsetter hundrevis av amerikanske arbeidere. Jeg ville ansatt flere om det ikke var for Trumps tollsatser, lød overskriften.

– Uten forvarsel

Arnold Kamlers familie har vært i sykkelbransjen siden bestefaren åpnet butikk på Manhattan i 1907. Han forteller i avisen hvordan handelskrigen ser ut nedenfra.

– I dag er vi en av de største produsentene av amerikanskbygde sykler. I generasjoner har vi taklet alle slags endringer i bransjen. Men vi har aldri opplevd noe som dette: høy toll på innsatsvarer kunngjort nesten uten forvarsel av en president som kanskje eller kanskje ikke bløffer, påpeker Kamler.

Kamlers fabrikk ligger i Sør-Carolina, den tredje hardest rammede delstaten i Deutsche Banks oversikt. Der bygger de ansatte over 300.000 sykler årlig – halvparten av USAs produksjon.

– Før Trumps handelskrig hadde vi tenkt å utvide, sier han.

Jon Elswick, AP/NTB scanpix

Fakta: Handelskrigen Startet i januar 2018 da USA innførte 20–50 prosent toll på all import av vaskemaskiner og 30 prosent på solcellepaneler verdt tilsammen 10 milliarder dollar. Sidene har landene verksatt en rekke gjensidige tollsatser og handelshindringer overfor hverandre og forhandlet om løsninger. Samlet vareimport fra Kina til USA i 2018 (anslag): 526 milliarder dollar. Tilsvarende fra USA til Kina: 154 milliarder kroner. Kilde: DNB Markets

Måtte ta første smell selv

Nesten alle sykkeldelene kommer fra Kina. Amerikanske produsenter forsvant tidlig på 1990-tallet. Da handelskrigen startet med en ti prosents økt tollsats på varer for 200 milliarder dollar i 2018, måtte selskapet først ta smellen selv. De store kjedene som selger syklene, godtar nemlig ikke prisøkninger på kort varsel. Tollen kunne derfor ikke veltes over på sykkelkjøperne. Og da prisene til slutt ble økt, falt salget.

Trussel kostet 1,5 millioner

Kamler beskriver hvordan plutselige utspill treffer bankkontoen i hans bedrift.

– Da Trump først truet med å øke tollen med 25 prosent, ville alle – inkludert våre leverandører – skynde seg med å få sine produkter til USA. Frakteskip økte sine priser dramatisk. Administrasjonen trakk etter hvert trusselen, men dette kostet oss 1,5 millioner dollar i økte fraktkostnader, forteller sykkelprodusenten.

Han medgir at det å drive forretning til dels handler om å tilpasse seg motgang og endringer.

– Men disse plutselige forandringene føltes som et slag i magen, beskriver han.

Vedgår Kina-fusk

Den siste omdreiningen i handelskrigen denne uken tok også Kamler på sengen. Trusselen om 15 prosent toll ga dem «latterlig kort tid» til forberedelser, anfører han.

Kamler sier han ikke er medlem av noe politisk parti og har stemt både på republikanske og demokratiske politikere. Han innser også at Kina har fusket i handelen med både skjulte statssubsidier og teknologityveri. Han minner likevel om at det er vanlige amerikanere som betaler prisen for handelskrigen, ikke minst bønder i republikanskvennlige områder.

Stålrør og sykkelrammer

– Helt siden fabrikken vår åpnet, har jeg planlagt å få mer av produksjonsprosessen hjem. Vi ville starte med å importere stålrør og så sveise sykkelrammene selv. Deretter kunne vi kjøpe amerikansk stål og lage rørene selv, forteller Kamler.

Fabrikken har 125 ansatte. Målet var å øke til 300 og lage én million sykler årlig i USA.

– Men Trumps proteksjonisme er kommet i veien. Inntil det blir en stabil situasjon igjen, fortsetter vi å kjøpe rammer fra Kina, sier han.

Mark Schiefelbein, AP/NTB scanpix

Nervøse markeder

Ukens kamper i handelskrigen har ført til nervøse markeder, og enkelte ser med uro fremtiden. Sveriges tidligere statsminister og utenriksminister Carl Bildt tvitret på morgenkvisten om at de nye tollsatsene er et dårlig tegn.

– Jeg frykter ennå at Trump vil gå løs på EU når han er ferdig med Kina. To handelskriger vil være svært ugunstig for utsiktene fremover, skriver Bildt.

Trump meldte fredag på Twitter at forhandlingene med kineserne pågår i en god tone til tross for de nye tollsatsene.