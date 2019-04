Australsk politiker kritisert etter islamofobiske kommentarer

Nasjonalforsamlingen vedtok onsdag med overveldende flertall en formell reprimande mot Fraser Anning, en høyreradikal uavhengig representant. De mener kommentarene hans «forsøkte å legge skylden på ofrene i en tragisk forbrytelse og ærekrenke folk på grunnlag av religion». De la til at dette ikke gjenspeiler nasjonalforsamlingen eller australierne.

Anning avviser kritikken og sier den er et «angrep på ytringsfriheten».

Anning spurte på Twitter etter terrorangrepene mot to moskeer i Christchurch på New Zealand om det var noen som fortsatt tvilte på at det er en forbindelse mellom muslimsk innvandring og vold. Han sa også at han tvilte på om reaksjonen vil bli omfattende fra venstresiden neste gang det kommer et islamistisk angrep.

Etter disse kommentarene ble Anning angrepet av en tenåring, som slo ham i hodet med et egg. Anning svarte med å slå tenåringen i ansiktet to ganger før gutten ble lagt i bakken.

En underskriftskampanje på internett som tar til orde for å fjerne Anning som senator, har fått over 1,4 millioner signaturer. En senator kan ikke fjernes med mindre vedkommende blir dømt for en forbrytelse eller ikke oppfyller de formelle kravene til vervet.