Biden ventes å kommentere overgrepsanklage for første gang

Ifølge amerikanske medier vil han svare på spørsmål om anklagene i «Morning Joe» på MSNBC fredag.

Bidens valgkampteam kom i begynnelsen av april med en uttalelse der de avviste anklagene fra Tara Reade. Men presset mot Biden har ikke gitt seg.

Oppmerksomheten om saken har økt de siste dagene etter at to bekjente av Reade sa at hun tidligere har fortalt dem deler av anklagene hun nå retter mot Biden.

Samtidig har en rekke av Bidens tidligere medarbeidere i Senatet forsvart ham i ulike intervjuer.

Biden ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat i høstens valg.