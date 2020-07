Pompeo med nye harde utfall mot Kina

USAs utenriksminister Mike Pompeo ber verden om å bekjempe trusselen som han kaller Kinas nye tyranni.

Utenriksminister Mike Pompeo gikk til frontalangrep på Kina i en tale i California torsdag. Ashley Landis / pool / AP / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

– Kina er i dag stadig mer autoritær på hjemmebane og mer aggressiv i sin fiendtlige holdning til frihet alle andre steder, sa Pompeo i Richard Nixon Presidential Library i Yorba Linda i California torsdag.

– Hvis den frie verden ikke endrer på Kommunist-Kina, kommer Kommunist-Kina til å forandre oss, sa han.

I sin tale, dagen etter at hans departement beordret Kinas konsulat i Houston i Texas stengt, hadde Pompeos ordbruk gjenklang til den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. I et uvanlig hardt verbalt angrep anklaget Pompeo Kinas president Xi Jinping for å være det han kalte en bokstavtro følger av marxist-leninistens forfalne totalitære ideologi.

– Hans ideologi danner grunnlag for hans flere tiår lange ønske om globalt hegemoni basert på kinesisk kommunisme, sa Pompeo.

Hard linje

Pompeos tale markerte et nytt nivå i president Donald Trumps administrasjons harde linje mot Kina.

Talen var den fjerde i en rekke store politiske taler fra høytstående personer rundt Trump-administrasjonen, blant dem Det hvite hus' sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien, FBI-sjef Chris Wray og justisminister Bill Barr. Hver av dem fokuserte på den angivelige trusselen som de mener Kina utgjør innen ideologi, spionasje og handel.

Pompeo har tidligere sagt at Kinas geopolitiske krav i Sør-Kina-havet er ulovlig, og Pentagon har sendt to hangarskip til området for å understreke USAs ståsted.

– Tyranni

Pompeo sa i sin tale torsdag at Beijing på egoistisk vis har benyttet seg av USA og Vestens sjenerøsitet idet landet har innført reformer og sluttet seg til den globale økonomien de siste fire tiårene. Han kritiserte sterkt tidligere forgjengere i Det hvite hus for å ha vært for gemyttlige overfor Kina, og amerikanske selskaper for å ha vært for ettergivende for krav fra Beijing.

Beijing har brutt internasjonale forpliktelser rundt Hongkongs selvstyre, uttalte Pompeo. Han sa også at Kina har brutt løftene om å ikke fortelle hele sannheten om starten på koronavirusets utbrudd.

– Vi kan ikke lenger ignorere de grunnleggende politiske og ideologiske forskjellene mellom våre land, på samme måte som kommunistpartiet i Kina aldri har ignorert dem, sa Pompeo.

– Den frie verden må beseire dette nye tyranniet, sa utenriksministeren.

Pompeo kom med flere referanser til den kalde krigen og sa at verdens land i Kina-spørsmålet må velge side mellom frihet og tyranni.

Stengt konsulat

Det bilaterale forholdet mellom verdens to mektigste økonomier ble forverret denne uken etter at Washington uten forvarsel ga ordre om å stenge Kinas konsulat i Houston. Torsdag kunngjorde justisdepartementet i Washington tiltaler og pågripelser mot fire vitenskapsmenn og forskere ved amerikanske universiteter. De fire er anklaget for visumsvindel og for angivelig løgn rundt sine koblinger til Kinas hær og det kinesiske kommunistpartiet.

– Konsulatet stenges fordi det var et senter for spionasje og tyveri av amerikansk opphavsrett, sa Pompeo torsdag.

Kina har kritisert stengingen og kalt den uberettiget. Den ødelegger forholdet mellom Kina og USA, uttalte kinesisk UDs talsmann Wang Wenbin onsdag.

Fredag morgen fulgte Kina opp og beordret USAs konsulat i byen Chengdu stengt.