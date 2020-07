Britene på fedmetoppen i Europa. Nå skal både Boris Johnson og resten av landet på tidenes slankekur.

BRUSSEL (Aftenposten): Da Boris Johnson selv havnet på intensiven med korona, pusteproblemer og litt for mange kilo, gikk alvoret opp for ham. Nå skal både han og britene ta grep om helsen!

Boris Johnson var en veltrent mann i ungdommen, men så gikk vekten opp og formen ned. Det innrømmer også Boris Johnson. Nå skal både han og britene ta grep om helsen. Paul Childs, Reuters/ NTB scanpix

23. juli 2020 18:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Britene er fetere enn alle andre i Europa, minus malteserne. Tidligere har jeg ment at dette er noe hver enkelt må ta ansvar for, men nå ser jeg at det krever handling, sier Boris Johnson.

Han viser til britene er blant Europas tykkeste, bare slått av Malta, ifølge nye tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

– Dette koster den britiske økonomien og helsevesenet milliarder av kroner, sier Johnson.

Han er overbevist om at britenes dårlige helse har forverret koronasituasjonen i landet.

Da Boris Johnson var borgermester i London, spilte han rugby med noen skolebarn i 2015. Peter Nicholls, Reuters/ NTB scanpix

– Jeg har tatt grep

Denne uken har den britiske regjeringen lansert tidenes slankekampanje, og Boris Johnson har gjort sitt beste for å gå foran som et godt eksempel.

Han lar latt seg intervjue i alle kanaler, og for noen utvalgte medier, som The Daily Mail, lot han seg avbilde mens han tok push ups på gulvet på kontoret i Downing Street.

Disse bildene av en halvsovende Boris Johnson som overvar en cricketkamp på berømte The Oval i London, viste en sliten og utrent politiker. Paul Childs, Reuters/ NTB scanpix

Boris Johnson startet sin slanketur etter jul, men alvor ble det først etter at han ble innlagt med covid-19 i april. Han havnet på intensiven og måtte ha pustehjelp. Han er overbevist om at hans overvekt gjorde at han ble alvorlig syk.

– Det ble en vekker, forteller Johnson.

Ifølge Politico og The Sun veide statsministeren 110 kilo da han ble lagt inn på sykehus med Covid-19.

Nå blir den britiske statsministeren observert joggende rundt i Londons gater og parker til alle døgnets tider. En avis klarte også å få noen «paparazzi»-bilder av en trøtt statsminister på morgenjogg i bakhagen i Downing Street.

Dette bildet er fra tiden som London-ordfører. Da han skulle spille rugby med en skoleklasse, holdt han på nesten på å falle over en liten gutt. Issei Kato, Reuters/ NTB scanpix

– Jeg har kuttet ut fastfood og er blitt slank som en hund, fleipet han med flere medier.

– Noen mente til og med at jeg var litt så slank at jeg så ut som et spøkelse etter sykehusoppholdet. Det stemmer ikke. Bare tull, svarer Johnson.

Boris Johnson tok grep om egen helse etter å ha blitt alvorlig koronasyk. Nå har han startet et strengere kostholdsregime uten fastfood. Ben Stansall, Reuters/ NTB scanpix

I et intervju med Reuters får han spørsmål om ikke bildet med armhevinger bekrefter at han ikke er i spesielt i god form. Da svarer han på sedvanlig Boris-vis:

– Vel, forhåpentlig ikke. Vel, nei, jo!

Skrekktallene

Ikke bare ligger britene på fedmetoppen i Europa. De ligger også veldig dårlig an på verdensbasis.

Én av tre briter havner i kategorien overvektig. På verdensbasis er antall overvektige blitt tredoblet siden 1975.

650 millioner mennesker i verden blir kategorisert som overvektige, ifølge Verdens helseorganisasjon , som definerer overvektige som mennesker med en BMI (kroppsmasseindeks) på 30 eller høyere.

En OECD-rapport viser at britene i snitt lever 2,7 år kortere enn borgere i resten av Europa på grunn av fedmen.

– Dette er ingen vekker, dette er en brannalarm! sier Tam Fray fra organisasjonen National Obesity Forum.

Fray sier at det offentlige helsevesenet i Storbritannia, NHS, bruker 8 prosent av sitt totale budsjett på fedmebekjempelse.

Nok et bilde fra tiden som London-ordfører. Her svinger Boris Johnson balltreet i en veldedig cricketkamp i 2016. PHIL NOBLE / Reuters /NTB scanpix

Storbritannia på slanker'n.

Denne uken la den britiske regjeringen frem en omfattende slankeplan for hele landet.

Den inkluderer kostholdsråd, treningsplan for familier og tilbud om slankebånd og slankeoperasjoner for dem som er hardest rammet.

Dessuten skal man matinntaket til livs: Tilbudene om «to-for-en» – altså å kjøpe to av samme vare og få den andre gratis – bannlyses.

Det samme blir gratis påfyll av brus og andre sukkerholdige drikker på restaurant.

Alle restauranter må merke menykartene med hvor mange kalorier hver enkelt rett inneholder.

Regjeringen vurderer å innføre sukkeravgift på alle varer.

Det skal bygges flere utendørs treningssentre med apparater.

Alarmklokkene har gått

Studier fra universiteter i Storbritannia viser at overvekt kan doble risikoen for sykeinnleggelse ved koronavirus. Risikoen for alvorlige komplikasjoner og død øker også med økt fedme.

I tillegg øker risikoen for type 2 diabetes, hjerteinfarkt og betennelser – sykdommer som allerede er kjent for å gjøre folk sykere dersom de blir smittet av korona.

Johnson mener britene ikke har noen tid å miste:

– Vi skal nå legge all energi i å få britene i form, og som koronaviruset har vist: Det kan redde mange liv, sier den britiske statsministeren.