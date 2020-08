Eksplosjonsfaren i Beiruts havn var kjent i årevis. Korrupsjon kan ha hindret en opprydning.

– Havnen i Beirut har vært ekstremt dårlig drevet. Jeg er ikke overrasket over det som har skjedd, sier Libanon-ekspert.

Den enorme eksplosjonen i Beiruts havn, som drepte minst 113 og skadet over 4000 mennesker, skal ha skyldtes at et lager med 2750 tonn ammoniumnitrat gikk i luften.

