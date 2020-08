Jacob Blake (29) ble skutt syv ganger på nært hold. Nå settes nasjonalgarden inn mot protestene som fulgte.

Et nattlig portforbud var ikke nok til å stoppe protestene i byen Kenosha i amerikanske Wisconsin etter at en svart mann ble skutt og såret av politiet søndag.

Store opptøyer i Wisconsin. En svart mann ble skutt av politiet søndag. David Goldman / AP

24. aug. 2020 11:49 Sist oppdatert nå nettopp

Demonstranter marsjerte mot bygningen der sheriffen har sitt hovedkontor. Bygningen var nesten helt sperret av, og det var plassert politi på taket.

Sent søndag kveld brant det i noen av gatene der demonstrantene konfronterte politiet. Det ble innført portforbud til mandag morgen klokken 7. Opprørspoliti sto langs gaten, og i morgentimene ble det brukt tåregass for å spre demonstrantene.

Tåregass og portforbud var ikke nok til å sende demonstrantene hjem.

Demonstrantene ropte: «No justice, no peace», eller «ingen rettferdighet, ingen fred», ifølge nyhetsbyrået AP. Sinnene er satt i kok i byen Kenosha i Wisconsin, nord i USA.

Morry Gash / AP Bygninger brenner i byen Kenosha i Wisconsin. Folket er rasende etter at den svarte mannen Jacob Blake ble skutt av politiet søndag. Hundrevis av mennesker var samlet rundt rettshuset. Blant annet satte de fyr på en søppelbil i nærheten. En av demonstrantene bruker bilbrannen til å tenne en sigarett. Det er ikke lenge siden en rekke store demonstrasjoner skapte uro i USA etter at George Floyd døde mens han ble arrestert. Nå foregår demonstrasjonene i Wisconsin, nord i landet.

Svart mann ble skutt av politiet

En video viser hvordan politiet skyter sju skudd mot ryggen til en mann som lener seg inn i en bil. Mannen, som er mørk i huden, heter Jacob Blake. Han er sendt til sykehuset med alvorlige skader. Tilstanden er stabil, ifølge CNN.

Politiet sier at de rykket ut til en «hendelse i en nær relasjon», men de har ikke kommet med nærmere detaljer om hva som skjedde før 29 år gamle Jacob Blake ble skutt. Ifølge vitner på stedet prøvde Blake å gripe inn i en slåsskamp.

Politibetjentene som var involvert er permitterte. Navn og bakgrunn er ukjent, ifølge AP.

Jacob Blake har tre sønner på tre, fem og åtte år. Ifølge familiens advokat, Ben Crump, satt de i bilen mens faren ble skutt.

Wisconsins guvernør, Tony Evers. Her er han avbildet under Democratic National Convention, demokratenes landsmøte, tidligere i august. Melina Mara/Pool/Reuters/NTB scanpix

Satte inn nasjonalgarden

Wisonsins guvernør Tony Evers har gått hardt ut mot politiet. Han ber demonstrantene om å avstå fra voldsbruk og ødeleggelser og sier at 125 soldater fra nasjonalgarden kommer til å være i byen for å beskytte «kritisk infrastruktur».

Samtidig blir det innført portforbud i deler av Kenosha for andre natt på rad.

– Selv om vi ikke har alle detaljene, så vet vi at dette ikke er første gang en svart mann eller person er skutt, såret eller drept uten nåde av personer i politiet her i delstaten eller i landet, sa guvernøren i en uttalelse søndag.

Mandag skulle Kenoshas ordfører, John Antarmian, holde en pressekonferanse i en park. Den ble flyttet innendørs av sikkerhetsårsaker. Det økte spenningen, ifølge AP.

Påtalemyndigheten, som etterforsker saken, har ikke kommet med noen opplysninger om politifolkene som var involvert, men sier de er permitterte inntil videre.

Opprørspolitiet i byen Kenosha står samlet foran rettshuset i byen. Opptøyene trappes opp etter at en svart mann ble skutt av politiet søndag. Stephen Maturen / Reuters / NTB scanpix

Foregår parallelt med opptøyer i Portland

Opptøyene i Wisconsing foregår parallelt med at opptøyene i Portland fortsetter. I Portland har demonstrasjonene pågått siden slutten av mai etter at George Floyd døde under en pågripelse.

Mandag truet politiet med å arrestere alle demonstranter som ikke forlot området rundt kontorene til politiets fagforening. Kontorlokalet ble påtent mandag.

Politiet varslet også at de ville bruke både tåregass og gummikuler dersom det ble nødvendig.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding