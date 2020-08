Malis president tatt til fange – FN fordømmer soldater bak kuppforsøk

FNs sikkerhetsråd har innkalt til krisemøte etter at soldater tok Malis president og statsminister til fange. Verdenssamfunnet fordømmer kuppforsøket.

Maliske soldater og sivile omringet residensen til landets president Ibrahim Boubacar Keita i Bamako. Presidenten og statsministeren ble tatt til fange kort tid etterpå. AP / NTB scanpix

Flere demonstrerte for å feire soldatenes kuppforsøk, som får støtte fra den sivile protestbevegelsen, men fordømmes av verdenssamfunnet. AP / NTB scanpix

Soldatene stoppet biler ved byen Kati, der opprøret begynte tirsdag. Mohamed Salaha / AP / NTB scanpix

15 norske kvinner og menn er til stede i Mali der Norge deltar i FNs fredsbevarende Minusma-styrke. Heiko Junge / NTB scanpix

FNs generalsekretær krever at presidenten løslates umiddelbart.

President Ibrahim Boubacar Keita og statsminister Boubou Cisse ble omringet da de hadde søkt tilflukt i presidentens residens i hovedstaden Bamako tidligere tirsdag.

– De blir tatt med til militærleiren i Kati, sier militæroffiseren Sidi Gakou Gakou til nyhetsbyrået DPA.

Han henviser til militærforlegningen knappe 15 kilometer nord for hovedstaden der soldatene holder til. Øyenvitner fortalte tidligere på dagen om skyting i militærforlegningen. Myndighetspersoner flyktet fra området da bevæpnede menn begynte å ta offentlige tjenestemenn og politikere til fange.

Mali, der Norge deltar i FNs fredsbevarende operasjon, har i sommer vært preget av store demonstrasjoner mot myndighetene. Lederen av protestbevegelsen, Nouhoum Togo, hevder det ikke dreier seg om et militærkupp, melder nyhetsbyrået Reuters.

– IBK ville ikke høre på folket. Vi la fram et alternativ, men han svarte med drap, sier Togo, med henvisning til presidentens initialer.

FN krever løslatelse

FNs generalsekretær António Guterres er dypt bekymret for situasjonen, opplyser talsperson for Stephane Dujarric sent tirsdag kveld.

«Generalsekretæren fordømmer sterkt disse handlingene og ber om umiddelbar gjenopprettelse av konstitusjonell orden og rett i Mali. Han krever den umiddelbare løslatelsen av presidenten,» står det i en pressemelding.

Onsdag skal FNs sikkerhetsråd holde krisemøter om situasjonen i Mali. Frankrike tok initiativ til møtet som holdes bak lukkede dører, ifølge en anonym FN-diplomat.

Internasjonal fordømmelse

Den afrikanske unionen (AU) har gått hardt ut mot opprørerne.

– Jeg ber om at de løslates øyeblikkelig, tvitret AUs leder, Loussa Faki Mahmat, som fordømmer sterkt arrestasjonen av regjeringsmedlemmene.

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas, som består av 15 vestafrikanske land og som den siste tiden har meklet i Mali, oppfordrer sammen med Frankrike også soldatene til å stanse opprøret.

– Ecowas ber soldatene straks returnere til brakkene sine og ber alle involverte parter om å velge dialog som en løsning på krisen i landet, skriver organisasjonen i en uttalelse.

EUs utenrikssjef Josep Borrell fordømmer i en uttalelse «kuppforsøket som pågår i Mali og avviser all ukonstitusjonell endring», og også USA tar avstand fra soldatenes handlinger.

– Legg ned våpnene

Cisse ba tidligere tirsdag soldatene legge ned våpnene og sette landets interesse og velferd først.

– Det finnes ikke noe problem vi ikke kan finne en løsning på gjennom dialog, sa han mens myndighetene erkjente at soldatene kan ha «legitime grunner til å klage».

Store demonstrasjoner

Soldatenes opprør har inspirert til nye demonstrasjoner i Mali, som de siste to månedene har vært preget av protester. Demonstrantene krever Keitas avgang og anklager ham for å være ute av stand til å styre økonomien, håndtere korrupsjon og løse den åtte år lange konflikten med ytterliggående islamistopprørere som har krevd tusenvis av liv.

Andre land i regionen har forsøkt å mekle i striden mellom Keita og opposisjonen, som har organisert seg i den såkalte 5. juni-bevegelsen, men uten hell.

Minner om 2012

Også i 2012 gjorde soldater opprør i den samme militærforlegningen. Det ble starten på et kupp der de militære grep makten.

Kupplederen Amadou Haya Sanogo ble senere tvunget til å overlate makten til en overgangsregjering, som arrangerte valg der Keita vant.

Advarer nordmenn

De norske og franske ambassadene i Bamako sendte begge ut sikkerhetsvarsel om et mulig militærkupp tirsdag og skrev at soldater var på vei inn i hovedstaden.

Øyenvitner fortalte samtidig om stridsvogner langs veiene som ledet inn til Bamako.

Norge har 15 personer tilknyttet FNs fredsbevarende operasjon i landet (Minusma).

– De norske der forsøker nå å få oversikt over situasjonen, sa pressetalsperson Jørn Hammarbeck i Forsvarets operative hovedkvarter til Forsvarets forum.

