Kanye West får ikke stille som presidentkandidat i flere stater

Dommere i Arizona og Virginia har dømt imot å la rapperen Kanye West stille til valg i delstatene.

Rapperen Kanye West får ikke stille til valg i Virginia eller Arizona. Michael Wyke / AP / NTB scanpix

NTB-AP

Nå nettopp

I Virginia, som i flere andre stater, skyldes torsdagens dom at flere av underskriftene West skal ha fått for å få stille til valg, er skaffet på ukorrekt eller ulovlig vis. Mens i Arizona ble det ført søksmål mot rapperen fordi hans tilstedeværelse på stemmeseddelen kunne forvirre velgere.

I tillegg hevdet søksmålet at West ikke kan stille som uavhengig kandidat etter Arizonas lovverk fordi han er registrert som republikaner.

Natt til fredag ble det kjent at Wests advokater vil anke dommen i Arizona.

Kanye West kunngjorde at han ville stille til presidentvalget i juli med partiet Birthday Party, men demokrater mener han kun stiller for å stjele svarte velgere fra Joe Biden slik at president Donald Trump kan bli gjenvalgt. Foreløpig har han fått stille i ti delstater, mens en rekke delstater har avslått kandidaturet hans av ulike årsaker.