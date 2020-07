Ghislaine Maxwell erkjenner ikke straffskyld

Ghislaine Maxwell, tidligere partner og venn av avdøde Jeffrey Epstein, benekter anklagene om at hun har bistått i seksuelle overgrep.

Fungerende statsadvokat i New York Audrey Strauss (til høyre) på en pressekonferanse da hun la fram anklagene mot Ghislaine Maxwell tidligere i juli. John Minchillo)

NTB

14. juli 2020 19:39 Sist oppdatert nå nettopp

Maxwell erkjente ikke straffskyld da hun deltok i et rettsmøte i New York tirsdag. Det skal på rettsmøtet tas stilling til om hun skal ha mulighet til å bli løslatt mot kausjon.

Påtalemyndigheten ønsker at hun holdes varetektsfengslet. De mener det er en «ekstrem risiko» for at Maxwell rømmer landet hvis hun blir løslatt.

Hennes forsvarere vil at hun i stedet skal bli satt i husarrest, begrunnet med faren for koronasmitte i fengselet.

Epsteins tidligere partner og venn sitter i et fengsel i Brooklyn og ble framstilt for en dommer via video.

Hun ble pågrepet 2. juli etter å ha holdt seg skjult på en eiendom i New Hampshire i månedsvis.

58-åringen er siktet for å ha lokket mindreårige jenter i hendene på milliardæren Jeffrey Epstein, som ble funnet død i fengselscellen sin i august i fjor. Han var anklaget for en rekke seksuelle overgrep, og er også tidligere dømt for blant annet menneskehandel.

