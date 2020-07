Russland og Kina nedla veto mot Syria-resolusjon i Sikkerhetsrådet

Resolusjonsforslaget ble lagt frem av Tyskland og Belgia, tross russisk motstand, opplyser diplomatiske kilder.

Bare Russland og Kina stemte imot, mens alle de øvrige 13 medlemmene av Sikkerhetsrådet stemte for resolusjonen.

I forslaget ba Tyskland og Belgia om at nødhjelpsforsyningene forlenges med ytterligere ett år, at de skal være uavhengig av Syrias regjering og at de skal føres inn i landet gjennom to overganger på grensen til Tyrkia.

Russland ønsket på sin side at nødhjelpen fraktes inn på kun ett sted på den tyrkiske grensen og at forlengelsen skal være på seks måneder. Kort etter avstemningen la Russland frem et forslag til resolusjon som reflekterte denne løsningen, og som det trolig skal stemmes over på onsdag.

Tyskland og Belgia ønsket opprinnelig at en grenseovergang på grensen til Irak også skulle gjenåpnes for medisinsk hjelp i forbindelse med koronakrisen, men droppet ideen på grunn av russisk motstand.

– Nødhjelp via Damaskus

Russland mener at nødhjelp i prinsippet skal leveres fra områdene i Syria som kontrolleres av regimet, som Russland er alliert med, men FNs humanitære sjef Mark Lowcock viser til at grenseovergangene fra Tyrkia fortsatt er en livslinje for millioner av syrere som ikke kan nås på andre måter.

Tidligere var fire steder på grensen til Tyrkia åpne for internasjonal nødhjelp, men i januar fikk Russland igjennom at antallet skulle reduseres til to.

Avstemningen tirsdag var 15. gang at Russland nedlegger veto siden krigen i Syria startet i 2011, og niende gang for Kina.

De mener at FN-autorisasjon av nødhjelp krenker Syrias suverenitet og at nødhjelp i økende grad bør kanaliseres via syriske myndigheter.

Vestlige land og FN insisterer imidlertid på at nødhjelp over grensen er den eneste troverdige metoden og at nødhjelp ville bli møtt av utallige hindringer om den skulle kontrolleres av regimet.

– Kynisk

– Å insistere på bare ett krysningspunkt er kynisk og avhjelper ikke menneskenes behov, sa en europeisk diplomat og mener at regimet er ute etter å kvele befolkningen ytterligere.

Kina sa etter avstemningen at de er for en forlengelse av FN-autorisasjonen, men at de stemte imot fordi Tyskland og Belgia ikke ville ta i betraktning kinesisk fordømmelse av USAs sanksjoner mot Syria.

Ifølge en rapport fra FN tirsdag er den humanitære situasjonen for flere millioner syrere i Idlib katastrofal.