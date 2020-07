– Beklager alt rotet! Det er mye som skal sendes tilbake over Atlanteren, sier Kenneth J. Braithwaite (60) mens han gestikulerer mot alle pappkassene som står plassert i gangen.

Vanligvis er Villa Otium, den amerikanske ambassadørens residens, pyntet til fest på denne tiden av året for å markere nasjonaldagen 4. juli. Men koronapandemien sørget for at den årlige hagefesten er avlyst. Og ambassadøren – vel, han er ikke ambassadør lenger.