Dødt løp før polsk presidentvalgduell

Før søndagens valg i Polen er det svært jevnt mellom president Andrzej Duda og utfordrer Rafal Trzaskowski på meningsmålingene. Politisk er avstanden større.

Sittende president Andrzej Duda og utfordrer Rafal Trzaskowski ligger i praksis helt likt noen få dager før andre runde i det polske presidentvalget. Czarek Sokolowski / AP / NTB scanpix

NTB-Fredrik Ljone Holst

Nå nettopp

I første valgomgang for halvannen uke siden fikk Duda 43,5 prosent av stemmene mot 30,5 for Trzaskowski. Da hadde velgerne ti kandidater å velge blant, men i søndagens andre runde står det bare to navn på listen. Det er tydelig at det er utfordreren som har plukket opp flest av dem som stemte på kandidater som ikke lenger er med i kampen.

En oversikt over 14 meningsmålinger siden første valgomgang viser at Duda leder på sju av dem, mens Trzaskowski leder på de andre sju. Det skiller mellom 0,7 og 2,6 prosentpoeng.

Det er langt færre enn dem som ikke har bestemt seg eller som ikke har tenkt å stemme. Dermed er det helt åpent hva som blir resultatet 12. juli, og hvem som skal lede landet de neste fem årene.

Jevngamle

Selv om de to kandidatene har visse åpenbare fellestrekk – de er begge 48 år gamle menn med doktorgrad – vil de ta polsk politikk i svært ulike retninger. Duda er konservativ, stadig i konflikt med EU, og i valgkampen har han profilert seg på motstand mot homofiles rettigheter.

– De siste fem årene har vært gode, og vi har brukt dem godt. Jeg vil fortsette en politikk for familieverdier, for å utvikle Polen og skape bedre forhold for alle generasjoner av mine landsmenn, sa Duda nylig.

Trzaskowski er på sin side en liberal EU-tilhenger som har signert en toleranseerklæring og støtter likekjønnet partnerskap i et konservativt land der katolisismen står sterkt og homofiles rettigheter svakt. Han er i dag ordfører i Warszawa og tilhører det liberale opposisjonspartiet Borgerplattformen (PO).

Før han ble president tilhørte Duda regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS). I tråd med polsk tradisjon meldte han seg ut av partiet da han ble president, men har fortsatt deres støtte og er politisk på linje med sine gamle partifeller.

Veto

Uansett utfall av søndagens presidentvalg, er det fortsatt PiS som har flertall i nasjonalforsamlingen. Men presidenten kan nedlegge veto mot vedtak fra de folkevalgte.

For å overstyre denne vetoretten, kreves det et kvalifisert flertall på over 60 prosent, mer enn PiS har i dag. Dermed kan Trzaskowski sette en stopper for – eller i det minste bremse – mye av den konservative politikken.

Duda har i sine fem år ved makten satt navnetrekket sitt på flere omstridte vedtak, som blant annet har gitt politikerne innflytelse over rettsvesenet og landets dommere. Dette mener EU er i strid med maktfordelingsprinsippet og EUs egne regler.

Trzaskowski har sagt at han vil gjenopprette de konstitusjonelle normene dersom han blir valgt på søndag.

Trump og Obama

Den polske presidenten har en viktig utenrikspolitisk rolle, og i tillegg til at de to kandidatene har et svært ulikt forhold til EU, sier også kontakten på tvers av Atlanteren den siste tiden litt om det som skiller dem.

Duda var nylig på besøk hos sin amerikanske kollega Donald Trump i Det hvite hus; Trzaskowski tok en prat med Trumps forgjenger Barack Obama om polsk demokrati og forholdet mellom USA og Polen.

– Tilliten mellom landene våre er en hjørnesten i det transatlantiske forholdet, tvitret presidentkandidaten etter samtalen med ekspresidenten.