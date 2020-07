I siktelsen heter det at hun er pågrepet for sin rolle i Epsteins seksuelle misbruk av en lang rekke mindreårige jenter, blant annet ved å hjelpe ham med å rekruttere jenter under 18 år, vinne deres tillit og til slutt misbruke dem.

Noen av jentene var så unge som 14 år. Hun er også siktet for mened.

– Maxwell løy fordi sannheten, slik det påstås, nærmest var umulig å forholde seg til, sier den føderale statsadvokaten Audrey Strauss på en pressekonferanse etter pågripelsen. Hun sier siktelsen mot Maxwell er en «forløper» til saken mot Epstein i fjor sommer.

– Privilegert liv

Siden Epstein ble arrestert for et år siden, har Maxwell holdt seg i skjul og kommunisert med påtalemyndigheten gjennom sin advokat.

– Vi har i den senere tiden fått vite at hun snek seg unna til en herskapelig eiendom i New Hampshire, der hun fortsatte sitt privilegerte liv, mens ofrene hennes må leve med traumene de ble på ført for mange år siden, sier FBIs visedirektør i New York, William Sweeney.

Epstein begikk selvmord i fengsel i New York i august i fjor. Han var siktet for blant annet menneskehandel, noe han allerede tidligere var dømt for i 2008. Om han var blitt dømt på nytt, risikerte han fengsel i 45 år.

Rekrutterte ungjenter

Mange kvinner har anklaget Maxwell, som bodde sammen med Epstein i årevis, for å ha skaffet til veie mindreårige jenter til Epstein, blant annet ved å rekruttere dem til å gi Epstein massasje og deretter presse dem til sex. Hun avviser alle anklager.

Blant de mer sensasjonelle anklagene er en fra Virginia Giuffre om at Maxwell arrangerte sexmøter for henne med prins Andrew i sitt hus i London. Giuffre støttet opp om anklagen med et bilde av henne og prinsen, tatt i Maxwells hus.

– Vi vil ønske det velkommen dersom prins Andrew kommer for å ta en prat med oss, sier statsadvokat Strauss. Prinsen er ikke nevnt i siktelsen mot Maxwell.

Avviser anklagene

Prins Andrew avviser alle anklager, og det har vist seg vanskelig for amerikansk påtalemyndighet å få ham i tale. Advokatene hans sier de ikke vil kommentere pågripelsen av Maxwell.

Andrew, som er lillebror til tronarvingen prins Charles, ble fratatt alle oppgaver i den britiske kongefamilien etter et TV-intervju der han forsvarte vennskapet med Epstein.

Et annet offer, Sarah Ransome, sa i sitt søksmål at Maxwell ledet Epsteins angivelige menneskehandelsopplegg. Hun skal ha lært opp rekrutterere, utviklet planer for å rekruttere ungjenter og bidratt til å skjule alt for politiet.

Sosietetskjendis

Maxwell vokste opp i London, der hun etter hvert ble en kjent sosietetskjendis. Hun er både britisk og amerikansk statsborger. Hun er datter av den avdøde britiske mediemogulen Robert Maxwell.

Epstein var en velstående finansmann fra New York med mange rike og berømte personer i sin bekjentskapskrets, blant dem tidligere president Bill Clinton og nåværende president Donald Trump.

Påtalemyndigheten har fastslått at Epsteins død var selvmord, men det sirkulerer en rekke konspirasjonsteorier om at han ble drept for å hindre at han avslørte informasjon om velstående bekjente.