Maxwell er datter av den britiske mediemogulen Robert Maxwell og er mistenkt for å ha rekruttert unge jenter til Jeffrey Epstein.

Siden Epstein ble arrestert, har Maxwell holdt seg i skjul og kommuniserte med påtalemyndigheten gjennom sin advokat.

Epstein begikk selvmord i fengsel i New York i august i fjor. Han var siktet for blant annet menneskehandel, noe han allerede tidligere var dømt for i 2008.

Mange kvinner har anklaget Maxwell, som bodde sammen med Epstein i årevis, for å ha skaffet til veie mindreårige jenter til Epstein. Hun avviser alle anklager.

Blant de mer sensasjonelle anklagene er en fra Virginia Giuffre om at Maxwell arrangerte sexmøter for henne med prins Andrew i hennes hus i London. Giuffre støttet opp om anklagen med et bilde av henne og Andrew.

Et annet offer, Sarah Ransome, sa i sitt søksmål at Maxwell ledet Epsteins angivelige menneskehandelsopplegg. Hun skal ha lært opp rekrutterere, utviklet planer for å rekruttere ungjenter og bidratt til å skjule alt for politiet.