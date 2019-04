Det første møtet mellom de to lederne skulle vart 50 minutter, men først etter to timer avsluttet de samtalen, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

– Vi har akkurat hatt en meningsfull utveksling av syn på spørsmål av felles interesse, sa Kim etter møtet og takket for en «fantatisk tid sammen».

– Jeg håper våre forhandlinger vil fortsette på samme fruktbare og konstruktive måte, sa Kim ifølge Tass.

Også Russlands president, som omtalte sin gjest som «kjære, kamerat formann», beskrev samtalene som «grundige».

- Vi fikk snakket om historien bak våre mellomstatlige relasjoner, og om dagens situasjon og om mulighetene får utvikle de bilaterale forholdene, sa Putin i følge Ria Novosti.

– Vil bedre situasjonen

Situasjonen på den koreanske halvøya og spørsmålet om Nord-Koreas atomvåpenprogram var et av hovedtemaene.

- Vi utvekslet synspunkter på hva som bør gjøres for at det skal bli mulig å bedre forbedre situasjonen, sa Putin.

Dette første møtet mellom Russlands president Vladimir Putin og Nord-Koreas leder Kim Jong-un skjer to måneder etter det mislykkede toppmøtet med USAs president Donald Trump i Singapore, som endte med at partene gikk fra hverandre med uforettet sak.

Med det som bakteppet ses møtet som en mulighet for Kim til å varme opp forholdet til sin nabo Russland. For Kreml er det en anledning til å vise seg som en global spiller, skriver Reuters.

Men selv om Nord-Korea ønsker lettelser i sanksjoner og økonomisk hjelp, er Russland forpliktet til å de internasjonale sanksjonene mot regimet inntil det avvikler sitt atomprogram.

Russlands president er kjent for å la besøkende vente, men ifølge Reuters var presidenten en halvtime før tiden da han skulle møte Kim.

Begge lederne smilte bredt da de hilste på hverandre utenfor universitetsområdet der de møttes. I møtet hadde de kun med seg oversettere. Etter dette første møtet er det ventet at de vil fortsette med møter der også rådgiverne er med.

Vil ikke ha atommakt som nabo

Putin har tidligere gjort det klart at Russland ikke ønsker en atommakt som nabo og har i Sikkerhetsrådet stemt for resolusjoner med krav om at Nord-Korea stanser utviklingen av atomvåpen og langtrekkende missiler.

Russland har samtidig tatt til orde for å lette sanksjonstrykket mot Nord-Korea, stikk i strid med det som har vært USAs linje.

USA har beskyldt russerne for å hjelpe nordkoreanerne med å omgå noen av sanksjonene som er innført, noe russiske myndigheter aviser.

Vil styrke forholdet

Putin åpnet torsdagens møte med å si at Russland ønsker å støtte positive tiltak på Koreahalvøya.

– Jeg er trygg på at ditt besøk til Russland vil hjelpe oss å forstå bedre hvordan vi kan løse situasjonen på Koreahalvøya og hva Russland kan gjøre for å støtte de positive prosessene, sa den russiske presidenten.

– Jeg tror dette blir et veldig nyttig møte for å utvikle forholdet mellom landene – et langvarig vennskap og en lang historie – og gjøre det mer stabilt og sunt, kvitterte Kim.

Første møte

Det er første gang de to lederne møtes, men Putin har tre ganger tidligere møtt Kims far og forgjenger Kim Jong-il. Sist en russisk president og en nordkoreansk leder møttes, var da Dmitrij Medvedev møtte Kim Jong-il for åtte år siden.

Putins rådgiver Jurij Usjakov sa tidligere i uken at hovedtema for torsdagens møte blir Nord-Koreas atomprogram.

– Fokuset vil være på en politisk og diplomatisk løsning på atomproblemet på Koreahalvøya. Russland er innstilt på å gjøre alt for å styrke en positiv utvikling, sa Usjakov.

Etter de mislykkede samtalene med USA tidligere i år, vender Kim seg nå en av Nord-Koreas tradisjonelle allierte etter at Putin har sendt flere invitasjoner i kjølvannet av Kims økte reise- og møteaktivitet med utenlandske ledere.

Samler støtte

Det siste året har han i tillegg til to møter med Trump også hatt fire møter med Kinas president Xi Jinping og tre med president Moon Jae-in i Sør-Korea. Analytikere mener den nordkoreanske lederen er ute etter å samle støtte i den fastlåste situasjonen med USA.

Under møtet med Trump i Hanoi ba Nord-Korea om umiddelbar lettelse av sanksjonene mot landet. Samtalene strandet imidlertid da partene ikke ble enige om hva Nord-Korea kunne tilby i bytte mot slike lettelser.

President Putin landet i byen lengst øst i Russland torsdag. Nord-Koreas leder Kim Jong-un kom med tog til byen onsdag.

Torsdag møttes de på et universitet på Russkijøya, som er forbundet med Vladivostok med en bro. Byen er base for den russiske Stillehavsflåten og ligger bare rundt 130 kilometer fra den korte grensen mellom Nord-Korea og Russland.