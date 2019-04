Det første møtet mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Vladimir Putin skulle vart 50 minutter, men først etter to timer avsluttet de samtalen utenfor den russiske byen Vladivostok, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

– Vi har akkurat hatt en meningsfull utveksling av syn på spørsmål av felles interesse, sa Kim etter møtet og takket for en «fantastisk tid sammen».

Deretter møttes de til det som blir omtalt som en gallamiddag, der det ble utvekslet både skåler og gaver. Nord-Koreas diktator Kim Jong-un hadde med et sverd i gave til Russlands president.

Også Russlands president, som omtalte sin gjest som «kjære, kamerat formann», beskrev samtalene som «grundige».

– Vi fikk snakket om historien bak våre mellomstatlige relasjoner, og om dagens situasjon og om mulighetene får utvikle de bilaterale forholdene, sa Putin ifølge Ria Novosti.

Mislykket Trump-møte

Dette første møtet mellom Russlands president og Nord-Koreas leder skjedde to måneder etter det mislykkede toppmøtet mellom Kim og USAs president Donald Trump i Vietnam.

Med det som bakteppet tolkes Vladivostok-møtet som et forsøk fra Nord-Korea på å i stedet styrke båndene til andre stormakter, og for å varme opp forholdet til nabo Russland. Og for Kreml er det en anledning til å vise seg som en global spiller og forsøke å få en rolle i forhandlingene om Nord-Koreas atomprogram.

Situasjonen på den koreanske halvøya og spørsmålet om Nord-Koreas atomvåpenprogram var et av hovedtemaene.

– Vil ha garantier

Under en mottagelse etter møtet sa Putin at det ikke er noe alternativ til en fredelig løsning på Korea-halvøya.

– Som et koreansk ordtak sier: hvis vi går sammen, kan vi flytte stein. Jeg mener det er en suksessoppskrift. Med aktiv deltagelse fra det internasjonale samfunnet og alle de berørte landene, kan vi nå vårt mål om en varig fred, stabilitet og velstand på den koreansk halvøya, sa Putin, ifølge Tass.

Den russiske presidenten sier at Nord-Korea vil ha sikkerhetsgarantier hvis de skal avvikle atomvåpenprogrammet, og dette må skje i et «multinasjonalt rammeverk».

Putin vil ha plass ved forhandlingsbordet, og tok til ordet for å gjenoppta de såkalte sekspartsforhandlingene. De var et diplomatisk forsøk på å løse striden rundt Nord-Koreas atom- og rakettprogram etter at landet trakk seg fra den internasjonale ikkespredningsavtalen i 2003. Men disse forhandlingene brøt sammen. The New York Times skriver at Donald Trump liker dårlig slike flerpartsforhandlinger og foretrekker én- til-én-møter.

Vil ikke ha atommakt som nabo

Putin har tidligere gjort det klart at Russland ikke ønsker en atommakt som nabo og har i Sikkerhetsrådet stemt for resolusjoner med krav om at Nord-Korea stanser utviklingen av atomvåpen og langtrekkende missiler.

Russland har samtidig tatt til orde for å lette sanksjonstrykket mot Nord-Korea, stikk i strid med det som har vært USAs linje.

USA har beskyldt russerne for å hjelpe nordkoreanerne med å omgå noen av sanksjonene som er innført, noe russiske myndigheter aviser.

Første møte

Det var første gang Kim og Putin møttes, men Putin har tre ganger tidligere møtt Kims far og forgjenger Kim Jong-il. Etter de mislykkede samtalene med USA tidligere i år, vendte Kim seg nå en av Nord-Koreas tradisjonelle allierte etter at Putin har sendt flere invitasjoner i kjølvannet av Kims økte reise- og møteaktivitet med utenlandske ledere.

Det siste året har han i tillegg til to møter med Trump også hatt fire møter med Kinas president Xi Jinping og tre med president Moon Jae-in i Sør-Korea. Analytikere mener den nordkoreanske lederen er ute etter å samle støtte i den fastlåste situasjonen med USA.

Under møtet med Trump i Hanoi ba Nord-Korea om umiddelbar lettelse av sanksjonene mot landet. Samtalene strandet da partene ikke ble enige om hva Nord-Korea kunne tilby i bytte mot slike lettelser. Etter det har de stått i stampe. Nylig krevde Nord-Korea at USAs utenriksminister Mike Pompeo måtte fjernes fra forhandlingene, og testet samtidig et nytt våpen.