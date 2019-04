USA truet med veto – FN-resolusjon om seksuell vold ble utvannet

USA nektet å godta en tekst der det blant annet ble vist til «seksuell og reproduktiv helse» i forbindelse med at mennesker som har overlevd seksuell vold i krig, skal få hjelp. USA mente ordene indikerer en støtte til abort, selv om de er blitt brukt av FN i lang tid.

Tyskland, som hadde utarbeidet resolusjonsforslaget, valgte å fjerne et helt avsnitt i stedet for enkelte ord, og dermed ble teksten vedtatt.

Den tyske FN-ambassadøren Christoph Heusgen sier dette var å foretrekke fordi det å fjerne enkelte ord ville satt en helt ny standard i internasjonal lov. Han antydet samtidig at ordene som USA reagerte på, fortsatt vil være i bruk.

Mens Tysklands utenriksminister Heiko Maas kalte resolusjonen en «milepæl», mente Frankrikes FN-ambassadør François Delattre at det var uforklarlig at seksuell og reproduktiv helse ikke nevnes når man snakker om ofre for voldtekt og andre seksuelle overgrep. Han uttrykte også bekymring for at USAs vetotrussel ble brukt til å stille spørsmål ved 25 års framskritt i arbeidet for kvinners helse.

– Vi vet at det er ulike synspunkter blant rådets medlemmer om dette, men når konteksten helt presist er seksuell vold i krig, er denne type utelatelser uakseptabelt, og det undergraver kvinners verdighet, sa Delattre.

Kina og Russland avsto

Han framholdt også at FN må kunne anerkjenne at kvinner og jenter som har vært utsatt for seksuell vold i krig, skal ha rett til å avslutte svangerskapet.

Storbritannia, Belgia og Sør-Afrika beklaget også at avsnittet ble droppet.

Kina og Russland avsto samtidig fra å stemme fordi det var andre sider ved teksten de ikke var enige i. Men de lot være å bruke vetoretten eller true med dette.

Blant dem som var til stede da resolusjonen ble vedtatt, var nobelprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege, samt menneskerettsadvokaten Amal Clooney.