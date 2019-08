Trump øker presset: Anklager Kina for valutamanipulasjon

Natt til tirsdag bekreftet det amerikanske finansdepartementet at USA offisielt anklager Kina for valutamanipulasjon. Det er første gang siden 1994 at USA har satt denne merkelappen på kineserne.

– Dette er et stort overtramp som vil svekke Kina over tid, skrev Trump da han kom med anklagen på Twitter mandag.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

– Konfliktskapende retorikk

Med merkelappen valutamanipulasjon mener amerikanerne at Kina med viten og vilje har svekket sin egen valuta for å oppnå «urettferdige konkurransefordeler i internasjonal handel».

På mandag sank nemlig den kinesiske valutaen yuan til sitt svakeste nivå på 11 år, der syv yuan tilsvarte én dollar. En svakere yuan gjør kinesiske eksportvarer billigere og dermed mer attraktive på det internasjonale markedet.

USAs finansminister Steven Mnuchin vil nå be Det internasjonale pengefondet (IMF), som arbeider for stabilitet og samarbeid i verdensøkonomien, om å eliminere de «urettferdige» konkurransefordelene de mener Kina nå får.

Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets, tror USA kommer med anklagen etter politisk press fra Trump og finansminister Mnuchin.

– Trump vil selvfølgelig kunne vise til at han har gjort dette og bruke virkemidlene han har til å bygge opp under denne relativt konfliktskapende retorikken. Dette er nok bare et ledd i det, sier valutastrategen.

Trappet opp handelskrigen

Østnor tror også at timingen på anklagen skyldes amerikanernes pågående handelskrig mot Kina, som Trump i forrige uke varslet Trump at han trapper opp. Fra 1. september vil varer verdt 300 milliarder dollar få 10 prosents toll.

Dette kommer i tillegg til tidligere opptrappinger fra presidenten. Totalt har presidenten altså innført toll på omtrent alle kinesiske varer som finner veien inn i USA.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets tror ikke kinesiske myndigheter selv har noen interesse av å manipulere valutaen sin og dermed svekke den.

– Mange rike kinesere ønsker å ta penger ut av Kina og plassere dem et annet sted, og det ville svekket valutaen. Kina har de siste tiårene lagt mye mindre vekt på eksport, og forbruksveksten har tatt over. Påstanden om at det har skjedd valutamanipulasjon blir derfor et dårlig argumentert, sier Andreassen.

– Bedrifter blir usikre

Sjeføkonomen kaller fallet i den kinesiske valutaen helt udramatisk og tror snarere at utspillet skyldes et markeringsbehov fra presidentens side.

– Dette er noe Trump har ment lenge, men ikke funnet en passende anledning for å si, mener Andreassen.

Mandag falt også verdens aksjemarkedet. Dette børsfallet var årets største for både Oslo Børs og Wall Street. Andreassen peker på frykten for handelskrigen mellom de to stormaktene.

– Opptrappingen av handelskrigen øker bekymringen for en svekket global økonomi. Bedrifter blir usikre på hvor de skal investere. Det er ikke verdens ende, men det har skjedd flere ganger tidligere når Trump har tråkket til at markedet reagerer negativt, sier han.