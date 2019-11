Tidlig en ettermiddag kom foreldrene for å hente Sandy Bruschies (8) mens hun lekte med en venninne. At begge kom sammen, hadde knapt skjedd før. Sandy var irritert. Foreldrene sa at de skulle til farfaren for å feire bursdag, men åtteåringen hadde en vag følelse av at bursdagen var en annen tid på året. Likevel satte hun seg lydig inn i familiens Trabant, den klassiske lille DDR-bilen, sammen med foreldrene og den fire år yngre broren.

Sandy skjønte snart at de ikke skulle til farfaren. Da det mørknet, begynte foreldrene å gråte, noe hun aldri hadde opplevd før. De fortalte at familien skulle til Vesten.