I London vil brexit-tilhengerne at den historiske begivenheten skal markeres ved at klokkene på Big Ben skal kime på slaget 24.00. (klokken 23.00 britisk tid).

Brexit-partiets grunnlegger, Nigel Farage, har invitert til «sing-along» -allsang- utenfor Det britiske parlamentet. Det loves fyrverkeri og gatefester.

Men Big Ben forblir antagelig tyst og stemmeløs. Mer om det straks.

I Brussel vil «Union Jack»-flagget fires fra alle EU-bygninger i og rundt EU-hovedkvarteret i Brussel. Også her ville de britiske brexit-tilhengerne i Europaparlamentet invitere en offisiell seremoni og party! Men fikk nei.

Flaggene skal tas ned i diskret former. Men ett flagg skal beholdes og plasseres som et minne i museet «House of European history». Men britiske EU-parlamentarikere vil få en avskjeds-seremoni innendørs.

Ute, men inne

Den 31. januar 2020 er 45 års britisk EU-medlemskap formelt og teknisk over.

1. februar er Storbritannia ikke lenger et EU-medlem, men ingen briter vil merke noen forskjell.

I overgangsperioden, som varer frem til 31. desember 2020, vil britene fortsatt forbli i EUs indre marked og i EUs tollunion.

Britene vil ikke lenger delta i det politiske samarbeidet i EU, de vil ikke ha stemmerett og de vil ikke være representert i Europaparlamentet. Og Storbritannia må fortsatt betale EU-kontingent.

Likevel har Boris Johnson vært ivrig på å markere datoen. Så ivrig at det var han selv som tok initiativ til å vekke liv i Big Ben på den historiske kvelden. Britenes kanskje mest kjente ikon har vært under renovering og oppussing siden 2017. Akkurat nå er Big Ben dekket av stillaser og presenninger.

Å klargjøre Big Ben for en slik markering, vil i seg selv være nesten byggeteknisk umulig og veldig kostbart.

I tillegg er det sterk motstand mot prosjektet, som mange oppfatter som en sterk politisk handling. Og det skal ikke Big Ben brukes til, mener et flertall i Underhuset.

Men Boris Johnson fant på en genial plan. Trodde han. Under mottoet «Bung a bob for a Big Ben bong» – oversatt til noe slikt som «Gi en slant for at Big Ben skal ringe», oppfordret han folk til å donere penger til prosjektet.

I løpet av 24 timer kom det inn over 100.000 pund, eller rundt 1.3 millioner norske kroner. 8000 mennesker skal ha gitt «en slant» til prosjektet.

Da motstanden vokste, både hos politikerne og i administrasjonen i «The Elizabeth Tower», selskapet som er ansvarlig for drift og vedlikehold, fikk Boris Johnson kalde føtter.

Dette er galskap, sa selskapet. Hvis dette skal la seg gjøre, må det bygges en midlertidig etasje for klokken. Totalt mener selskapet de totale utgiftene vil komme på over 500.000 pund, eller rundt 6.1 millioner kroner, inkludert lønnsutgifter til håndverkere for minst en ekstra ukes arbeid.

– Da snakker vi om 50.000 pund for hvert klokkeslag, sier speakeren i Underhuset, Sir Lindsay Hoyle. Og legger til: Og vi må også ha i minne at det kun er de som bor nær Westminster, eller er her som turister, som vil høre klokkespillet.

Galskap å trekke seg nå

De ivrigste brexit-motstanderne mener det er galskap om Boris Johnson trekker seg nå etter at han satte i gang innsamlingsaksjonen.

– Nå må han lytte til folkens vilje, sier en av initiativtagerne, brexit-motstander Mark François. Det var han som først kastet frem ideen om klokkespill fra Big Ben.

Dersom man ikke klarer 4å samle inn de nødvendige 5 millionene, skal pengene doneres til et veldedig organisasjon, sier initiativtagerne.

