Israel godkjenner 1.800 nye bosetterhjem fire dager før valget

Det opplyste landets forsvarsminister Naftali Bennett torsdag. Bennett tilhører partiet Nye høyre, som sitter i regjering med statsminister Benjamin Netanyahus parti Likud.

Ifølge uttalelsen har en plankomité godkjent byggingen av 1.800 boenheter.

Så sent som i januar fordømte EU Israels planer om å utvide bosetningene på Vestbredden, som er ulovlige i henhold til folkeretten.

– Vi oppfordrer den israelske regjeringen til å følge folkeretten og stanse all byggeaktivitet i bosetningene i okkuperte områder, het det i en kunngjøring fra EU som en reaksjon på at Israel planla å utvide bosetningene med over 1.900 nye boliger.

Bennett avviser at boligene er ulovlige og sier at målet er å mer enn doble antallet bosettere i de okkuperte områdene fra dagens rundt 400.000.