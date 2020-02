Fem mot én i natt: Milliardær pepret med kritikk av andre presidentkandidater

De seks demokratene som leder kampen om bli partiets presidentkandidat, møttes til debatt i Las Vegas natt til torsdag norsk tid.

Før debatten lå Sanders i teten og Bloomberg var på full fart oppover. Det var likevel særlig Bloomberg som ble pepret med kritikk og kritiske spørsmål. Elizabeth Warren og Bernie Sanders var mest pågående, men også Pete Buttigieg, Joe Biden og Amy Klobuchar hadde stikk til den styrtrike eks-ordføreren fra New York.

Han fikk særlig spørsmål om:

En diskriminerende New York-politipraksis

Sitt forhold til kvinner

Milliarder og manglende åpenhet

Fakta: Disse deltok i debatten Bernie Sanders, senator fra Vermont Joe Biden, tidligere visepresident Elizabeth Warren, senator fra Massachusetts Mike Bloomberg, tidligere ordfører i New York Amy Klobuchar, senator fra Minnesota Pete Buttigieg, tidligere ordfører fra South Bend, Indiana

Om kroppsvisitering i New York

Elizabeth Warren, Joe Biden og Bernie Sanders ledet an i angrepet.

De tre gikk i første omgang løs på den tidligere New York-ordføreren for praksisen med at politiet kunne stoppe og kroppsvisitere folk på gaten. Sanders mente praksisen kalt «stop and frisk» særlig rettet seg mot afroamerikanske og spansktalende menn.

Bloomberg svarte i første omgang ikke på dette, men nøyde seg med å si at Sanders «ikke har noen sjanser til å beseire» president Donald Trump.

Bloomberg ble senere spurt om gamle røffe uttalelser til forsvar for praksisen.

– Hvis jeg ser tilbake på min tid som ordfører er det én ting jeg skammer meg over. Det hvordan dette utviklet seg. Praksisen kom ut av styring, sa han.

Bloomberg sa at praksisen ble innskjerpet og nesten fjernet da de oppdaget hvordan den fungerte.

Ifølge pressens faktasjekkere var det imidlertid en forføyning fra en domstol som tvang storbyens politi til å bremse.

Om trakassering av kvinner

Senator Elizabeth Warren sa at hun ville snakke litt om «hvem vi kjemper mot».

– En arrogant milliardær som kaller kvinner feite kvinnfolk eller lesber med hestefjes, sa Warren og påpekte at hun ikke snakket om Donald Trump, men Mike Bloomberg.

– Demokrater tar en stor risiko hvis vi bare bytter ut en arrogant milliardær med en annen, sa hun.

Mike Bloomberg svarte i første omgang ikke på opplysningene fra The Washington Post om hvordan han skal ha omtalt kvinner nedsettende.

– Jeg vet hvordan man kan ta opp kampen mot en arrogant milliardær, sa han.

Senere i debatten sa han at han hadde ansatt mange kvinner i sentrale roller og at selskapene hans tar trakasseringssaker – såkalte metoo-saker – på alvor.

– Jeg håper dere hører hva forsvaret hans er, at han behandler enkelte kvinner bra, repliserte Warren.

Han ble hardt presset på taushetsavtaler han skal ha inngått med kvinner, om hvor mange det er og om han vil la dem stå frem. Bloomberg sa at avtalene forblir hemmelige, men hevdet at han ikke var anklaget for noe verre enn fleiping.

– Vi slår ikke Donald Trump med en mann som opplever stadig nye drypp fra kvinner som forteller at de er blitt trakassert og diskriminert, sa Warren.

Om rikdom og åpenhet

Bernie Sanders sa at USA har et korrupt samfunnssystem «bygget av milliardærer som Bloomberg».

– Bloomberg eier mer enn de 125 millioner amerikanere på bunnen. Det er umoralsk, sa Sanders.

– Jeg kan ikke snakke for alle milliardærer. Jeg har vært svært heldig, og jeg gir bort pengene mine for å gjøre dette til et bedre land, svarte Bloomberg.

Burde du ha tjent så mange penger, spurte en av programlederne.

– Ja. Jeg jobbet hardt for pengene, og jeg gir dem bort, sa Bloomberg.

Han ble også presset på om han vil offentliggjøre selvangivelsene sine, noe president Trump har nektet.

– Uheldigvis, eller heldigvis, tjener jeg mye penger. Derfor tar det litt tid, sa Bloomberg.

Han lovet at selvangivelsene ville bli offentliggjort i løpet av «noen uker».

Bloomberg er av tidsskriftet Forbes regnet som verdens 8. rikeste person med en formue på rundt 600 milliarder kroner. Til sammenligning står Trump på 275. plass på listen med litt under 30 milliarder kroner.

Flest delegater?

Debattene ble mot slutten spurt hva som bør skje hvis ingen av dem har mer enn 50 prosent av delegatene på demokratenes landsmøte i sommer. Mener de at den som da har flest delegater, bør bli partiets presidentkandidat?

Fem av dem sa nei og mente landsmøtet i så fall bør følge vanlige prosedyrer. Det betyr i praksis flere enn én avstemning og kanskje også forhandlinger om stemmer.

Bernie Sanders sto alene om å mene at den kandidaten som har flest delegater når landsmøtet åpner, bør utpekes som vinner.

KEVIN LAMARQUE, Reuters/NTB scanpix

Trump hentet frem kallenavn

Samtidig som demokratene hadde TV-debatt i Nevada, holdt president Donald Trump, en republikaner, folkemøte i nabostaten Arizona.

– Jeg hører han får bank i kveld, sa Trump til sine tilhengere om Bloomberg. Trump har gitt Bloomberg kallenavnet «Mini Mike» som en henvisning til eks-ordførerens høyde.

– Hittil har han brukt 500 millioner dollar og jeg tror han har 15 prosent. Crazy Bernie er på 30, sa Trump og brukte sitt kallenavn på Bernie Sanders. Han snakket også om Elizabeth Warren, som han kaller Pocahontas etter en noe overdreven påstand om urfolksopphav.

– Vi bryr oss for svarte ikke hvem motstanderen blir. Vi vinner uansett, sa Trump.