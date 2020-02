Roger Stone dømmes til over tre år i fengsel

Stone ble i november kjent skyldig på alle punkter i den omfattende tiltalen, blant annet for å lyve til de folkevalgte om sine forbindelser til WikiLeaks.

Han ble også funnet skyldig i å ha hindret en etterforskning i etterretningskomiteen i Representantenes hus om hvorvidt Trumps valgkamp var koordinert med Russland i et forsøk på å påvirke valgresultatet i 2016.

Aktoratet la ned påstand om fengsel i sju til ni år, men justisdepartementet grep inn etter at Trump uttrykte misnøye med påtalemyndighetens påstand.

Trakk seg

De fire medlemmene av aktoratet trakk seg i protest etter justisdepartementets inngripen, og reaksjonene har vært sterke både i det juridiske og politiske miljøet.

– Hvorfor er det du som står her i dag, sa dommer Amy Berman Jackson under torsdagens rettsmøte, henvendt til John Crabb som har måttet hoppe inn som aktor i saken.

Berman Jackson avsa deretter dommen på 40 måneders fengsel, som er langt mildere enn aktoratets påstand.

– Sannheten er fortsatt viktig. Roger Stones insistering på at den ikke er viktig, hans fiendtlighet, hans stolthet over egne løgner, er en trussel mot våre mest fundamentale institusjoner, selve grunnlaget for vårt demokrati, sa dommeren da hun leste opp dommen.

Krever gransking

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, mener Trump med sin innblanding bidro til å undergrave rettsstaten og krever gransking.

– Vi er vitne til en krise i den amerikanske rettsstaten. En krise som vi aldri før har sett, sa Schumer etter Trumps hudfletting av aktoratet på Twitter.

Susan Walsh / AP

Lederen av justiskomiteen i Representantenes hus, demokraten Jerry Nadler, har alt varslet en slik gransking.

Justisminister William Barr har også kritisert Trump for innblandingen.

– Jeg kan ikke gjøre jobben min her i departementet med konstante bakgrunnskommentarer som undergraver meg, tvitret han i forrige uke.

Trump-venn

Stone er den sjette av Trumps medarbeidere eller rådgivere som er dømt i kjølvannet av Muellers etterforskning av Russlands rolle i den amerikanske valgkampen i 2016.

67-åringen har i lang tid vært venn og alliert av Trump, men blant dem som vitnet i saken mot ham, var Steve Bannon, en av de ledende skikkelsene i Trumps valgkampapparat i 2016.

Han fortalte i retten at Stone hadde skrytt av sine forbindelser til Julian Assange og WikiLeaks.

Svertet Clinton

WikiLeaks skaffet seg tilgang til en stor mengde stjålne eposter som tilhørte Demokratene og deres kandidat Hillary Clinton, og offentliggjorde dem jevnt og trutt gjennom valgkampen.

Amerikansk etterretning har slått fast at det var Russland som sto bak datainnbruddet, og mener epostene deretter ble gitt til WikiLeaks for å sverte Clinton og styrke Trumps vinnersjanse.

Saken oppdateres.