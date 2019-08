Svenske pågrepet for å stå bak eksplosjonen ved Skattestyrelsen – én mistenkt på frifot

Det opplyser dansk politi på en pressekonferanse onsdag om eksplosjonen forrige uke. Det var tirsdag kveld at kontorene til Skattestyrelsen i Nordhavn i København ble rammet av en eksplosjon.

Det er en 23 år gammel svensk mann som er på frifot, ifølge Københavns politisjef Jørgen Bergen Skov. Dansk politi avventer nå en utlevering av den pågrepne svenske 22-åringen, og politisjefen opplyste at politiet vil be om lukkede dører under fengslingsmøtet.

Begge er siktet i forbindelse med eksplosjonen ved Skattestyrelsen, og politiet har beslaglagt et kjøretøy som gjerningspersonene skal ha benyttet. Skov opplyser at de har gjennomsøkt flere steder, og at etterforskningen fortsatt pågår. Det er fremdeles uklart hva som kan være motivet bak bombeangrepet.

Skov understreker onsdag at denne eksplosjonen ikke knyttes til en lignende hendelse ved den lokale politistasjonen på Nørrebro i København natt til lørdag. Det er ikke meldt om personskade etter eksplosjonene.

Totalt at det vært ni bombeeksplosjoner i København siden februar, ifølge Politiken. Dette er en utvikling som har fellestrekk med flere byer i Sverige, der det har vært en rekke bombeeksplosjoner i sentrale områder.

