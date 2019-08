Kvinne frikjent for drap på sitt dødfødte barn

Evelyn Hernandez (21) var tidligere blitt dømt til 30 års fengsel for drap etter at hun som tenåring fødte et dødfødt barn. Ifølge dommeren hadde hun selv framprovosert en abort.

Hernandez har hele tiden hevdet sin uskyld, og etter å ha sonet tre år av straffen, ble saken tatt opp på nytt. Og mandag kom kjennelsen: Hernandez ble frikjent, melder BBC.

Saken har vakt stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Katolske El Salvador har en av verdens strengeste abortlover, og alle former for abort er strengt forbudt. De som kjennes skyldige, risikerer å bli dømt for overlagt drap, noe som har en minimumsstraff på 30 års fengsel.

Hernandez er den første i El Salvador som har fått saken sin opp for retten på ny. Det gir håp til mange andre kvinner som sitter i salvadoranske fengsler og soner lignende dommer.