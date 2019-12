Julaften ble en 65 år gammel mann arrestert i Colorado Springs i USA, der han kastet dollarsedler rundt seg på gaten.

– Han begynte å kaste penger ut av en sekk, før han ropte «god jul», forteller et øyenvitne til den lokale TV-stasjonen KKTV.

Mannen med hvitt skjegg kom gående ut av banken der han hadde ranet til seg et ukjent pengebeløp.

Ifølge lokalavisen The Denver Post var det snakk om flere tusen dollar. Politiet sier at de mistenkte at han var bevæpnet, men at det senere ikke var noe indikasjon på at han hadde brukt våpen i ranet.

Mens forbipasserende begynte å plukke opp pengene, gikk raneren bort til Starbucks-kafeen i samme bygning. Der ble han sittende til politiet kom og arresterte ham.

Mannen er nå varetektsfengslet i El Paso, hvor han fremstilles for retten andre juledag, ifølge Reuters.