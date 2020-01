Dette vet vi, og dette vet vi ikke om nedskytingen av passasjerflyet i Iran

Dette vet vi helt sikkert:

Et ukrainsk passasjerfly styrtet onsdag kl. 06.12 utenfor Irans hovedstad Teheran med 176 mennesker om bord. Alle om bord på flyet ble drept da flyet gikk i bakken kort tid etter avgang fra Teherans internasjonale flyplass.

Nå har Iran tatt på seg skylden for ulykken. Men hva mer vet vi egentlig?

Hva har Iran innrømmet?

Myndighetene i Iran nektet først for at flyet med 176 mennesker om bord ble skutt ned. Først lørdag morgen, tre dager etter katastrofen, kom Iran med en offisiell kunngjøring som ble lest opp på TV.

Ukraine International Airlines flight 752 ble forvekslet med en krysserrakett da det etter en forsinket avgang fløy over et av revolusjonsgardens «sensitive militære sentre», ifølge kunngjøringen. Iran innrømmer at flyet ble skutt ned av sine egne, men ved en feiltagelse.

Gjorde Iran noe forsøk på å stenge luftrommet?

På en pressekonferanse lørdag opplyste brigader Amir-Alli Hajizadeh at kommandøren for Irans Revolusjonsgardes luftforsvar hevder å ha bedt om at all sivil luftfart i Iran skulle settes på bakken til den spente situasjonen hadde roet seg. Men ifølge brigaderen ble forslaget avvist av regjeringen.

Raheb Homavandi, Reuters / NTB scanpix

Hvordan forklarer Iran det som skjedde?

President Hassan Rouhani sa på Twitter at Iran «beklager dypt denne katastrofale feilen», spesielt med tanke på de pårørende. I flere uttalelser har Rouhani lovet at «alle personer som er involvert i tragedien, vil bli straffet.»

Irans utenriksminister Javad Zarif twitret at USAs «aggressive» oppførsel kan ha fremprovosert «menneskelige feil», som igjen førte til at uskyldige mennesker ble drept.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, er langt fra fornøyd med Irans innrømmelser. Han krever forsikringer fra Iran om at de gjennomfører en grundig og åpen gransking, at de skyldige blir stilt til ansvar, at de betaler erstatning og at de beklager nedskytingen via diplomatiske kanaler.

Ukrainian Presidential Press Office via AP / NTB scanpix

Ifølge Reuters skal en høytstående sjef for Irans revolusjonsgarde ha kjent til at flyet hadde blitt truffet av et missil. Han skal ha innrømmet at de opptrådte feil.

De fleste omkomne er canadiere og iranere, men også ukrainere, afghanere, briter, tyskere og svenske statsborgere.

Dette vet vi ikke:

Mye er fortsatt uklart rundt hva som skjedde i minuttene før og etter nedskytingen. Her er noen ubesvarte spørsmål – kommentert av orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høyskole:

Hvordan er det mulig å forveksle en krysserrakett og et stigende passasjerfly?

– Det avhenger av luftvernsystemet som blir brukt og hvilken informasjon som blir presentert for den som skal ta beslutningen. Noen systemer leverer et ferdig tolket symbol – altså om man ser et fly eller en rakett – andre systemer leverer et bilde som operatøren må tolke, sier Slensvik, som ikke kjenner systemet Iran – og Ukraina – bruker, SA15, i detalj.

– Alt dette må den videre etterforskningen gi svar på.

Forsvaret

Hvorfor ble ikke luftrommet stengt i når situasjonen var så spent?

– Det er det andre store spørsmålet, gitt trusselvurderingene Iran selv oppgir. I tillegg varslet amerikanske luftfartsmyndigheter at amerikanske fly ikke fikk fly over Iran og Irak om morgenen 8. januar. Det kan skyldes byråkrati eller ulik trusselforståelse.

Ifølge Slensvik kan det også ha vært en kynisk vurdering å holde luftrommet åpent for sivil trafikk, for å gjøre det vanskeligere for amerikanerne å angripe.

– Vi vet ikke. Men vi vet at noen har vurdert det og at Iran visste at de skulle gjennomføre et større angrep mot amerikanske baser i Irak.

Ebrahim Noroozi, AP / NTB scanpix

Er det troverdig at det hele var en tabbe?

– Det vet vi heller ikke. Men vi vet at presset var enormt. Iranerne fryktet et angrep når som helst og var i helspenn. Da sitter avtrekkeren løst. Vi må huske at det ikke er første gang feil fly er skutt ned i slike situasjoner. Vi så det sist i Ukraina i 2014 da et malaysisk passasjerfly ble skutt ned av en russisk rakett og 298 mennesker omkom.

Kan det stemme at offiseren som tok beslutningen bare hadde ti sekunder på seg?

– Det høres kort ut. Men det er mulig. Det handler om rekkevidder, vinkler og avskjæringsgeometri mellom utskytningspunktet og flyet.

Hva vet vi om flyets bevegelser før og etter nedskytingen?