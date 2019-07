Dom i Marokko-rettssaken ventes torsdag

Tre menn er tiltalt for å ha utført drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24). Aktor har lagt ned påstand om dødsstraff for de tre.

Flere medier og advokater har antydet at det kan komme en domsavsigelse etter torsdagens rettsmøte, som begynner klokken 11. Denne oppfattelsen deler også advokat Ragnar Falck Paulsen, som er bistandsadvokat for de etterlatte etter Maren Ueland.

Venter dom

– Ifølge mediene oppfatter jeg situasjonen slik at det antakeligvis er en avsluttende dag. Slik jeg har forstått det, skal samtlige forsvarere komme med en oppsummering, og en dom vil ventelig bli avsagt og gjort kjent. Dette er klientene mine kjent med, sier Falck Paulsen til NTB.

Han understreker at familien har tillit til rettssystemet i Marokko, og at de tiltalte vil få en rettferdig dom.

I alt er 24 personer stilt for retten i forbindelse med det IS-inspirerte angrepet. Fire menn er tiltalt for å ha utført drapene eller å ha medvirket til dem. En sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trent dem opp, og i tillegg er 19 menn tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorgruppe.

Aktor har lagt ned påstand om straffer på mellom 15 år og livsvarig fengsel for de 21 som ikke deltok i selve drapshandlingen.

Oppretter stiftelse i Marens navn

Falck Paulsen sier han tror det er viktig for familien at dommen nå kommer, slik at de kan gå videre i sorgprosessen. Han understreker imidlertid at de også er gjort oppmerksom på at dommen antakelig vil bli anket.

– Det som er veldig viktig for familien til Maren Ueland, er at den marokkanske stat fortsetter sitt arbeid mot terrorisme og forebygger slik at noe sånt aldri skal skje igjen, sier Falck Paulsen.

Familien oppretter nå også en stiftelse i Marens ånd, skriver Stavanger Aftenblad. Der ønsker de å videreføre Marens tankesett og visjoner. Stiftelsen er foreløpig ikke formelt på plass, men arbeidet er i gang.

Ifølge nyhetsbyrået AFP vil familien til Louisa Vesterager Jespersen kreve en erstatning på 10 millioner marokkanske dirham, nærmere 9 millioner norske kroner.

Lokal bistandsadvokat

Etter hittil å ha fått informasjon igjennom UD, har de etterlatte nå fått en lokal bistandsadvokat i Marokko, advokat Azeddine El Kabbaj.

– Selv om UD har gitt løpende informasjon, så får vi den etter at ting har skjedd. Nå har vi forhåpninger om å få informasjon litt i forkant, i tillegg til å få en kvalifisert juridisk vurdering av dommen, sier Falck Paulsen.

Rettssaken mot de 24 mennene startet i en antiterror-domstol i byen Salé utenfor hovedstaden Rabat i slutten mai, etter flere utsettelser.

Norske Maren Ueland fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor. Kvinnene var på en måned lang privat reise og var på fottur i fjellet.