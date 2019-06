Aktor ber om lovens strengeste straff for den mistenkte lederen av cellen som utførte drapene, Abdessamad Ejjoud, samt de to andre som har innrømmet å ha vært med på selve drapshandlingene.

Det var ventet at mennene kunne risikere dødsstraff, men Marokko har i praksis ikke henrettet noen siden 1993.

Fra ti år og oppover

Totalt er 24 personer stilt for retten i Marokko i forbindelse med det IS-inspirerte angrepet. Fire menn er tiltalt for å ha utført drapene eller å ha medvirket til dem, en sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trent dem opp, og i tillegg er 19 menn tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorgruppe.

Ifølge Dagbladet har aktor bedt om ulike straffer fra ti år og oppover for de medtiltalte.

Neste rettsseanse i Marokko blir om to uker, den 11. juli. Da skal først advokatene til de tiltalte komme med sine avslutningsprosedyrer. Samme dag vil så dommen falle, får avisen opplyst fra flere kilder i Marokko.

– Angrer

Rettssaken mot de 24 mennene startet i en antiterror-domstol i byen Salé utenfor hovedstaden Rabat i slutten mai, etter flere utsettelser.

Under rettssaken, sa Ejjoud, som aktor nå ber om dødsstraff for, at han angret på det han hadde gjort, ifølge VG.

– Da jeg ble arrestert, viste politiet meg den andre siden av IS. For å være ærlig så er jeg fortsatt forvirret. Jeg vet ikke om jeg fortsatt er tilhenger av IS. Jeg pleide å elske IS, men nå vet jeg ikke. Alt jeg vet er at jeg angrer på at jeg drepte de to turistene, sa Abdesamad Ejjoud.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor.

Kvinnene var på en måneds lang privat reise og var på fottur i fjellet.

