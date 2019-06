Saken oppdateres

Trump tok først noen steg over grenselinjen før Kim fulgte ham tilbake til sørkoreansk side av grensen.

– Enormt viktig, mente den amerikanske presidenten.

Invitasjon via Twitter

Det var Trump som lørdag formiddag foreslo via en Twitter-melding at han og Kim Jong-un kunne møtes i den demilitariserte sonen.

Trump skal selv ha beskrevet Twitter-meldingen som et spontant innfall. Ifølge Sør-Koreanske medier har han uttalt at han tenkte «Hei, jeg er her. La oss se om jeg kan få sagt hei til Kim Jong-un».

Nord-Korea skal ha svart at de anså forslaget som «svært interessant,» melder BBC.

Kim fortalte på grensen at han var blitt overrasket over Trumps spontane invitasjon.

– Jeg tror dette er uttrykk for hans vilje til å kvitte seg med den uheldige fortiden og åpne opp for en ny fremtid, sa Kim.

REUTERS TV Scanpix

Vil påvirke fremtiden

Ifølge Associated Press skal Kim Jong-un skal ha uttalt at møtet med Trump «vil definitivt påvirke fremtidens handlinger». Han sier også at forholdet mellom han og Trump er «veldig godt».

Trump på sin side kaller det en «stor ære» å ha vært den første amerikanske presidenten til å krysse den Nord-Koreanske grensen og hyller sitt «gode vennskap» med Kim.

Søndag fastholdt Trump at hans forhold til den Nord-Koreanske lederen gjør verden ble et mye tryggere sted.

– Før jeg overtok var det svært, svært ille. Det var en farlig situasjon for Sør-Korea, Nord-Korea og verden. Takket være det gode forholdet vi har utviklet, er dette ikke lenger tilfelle, sa Trump under en kort pressekonferanse med Kim i Freedom House på sørkoreansk side av grensen.

Eksperter og analytikere mener derimot at Trumps diplomati har vært resultatløst.

Nord-Korea har trappet opp sitt atomvåpenprogram og økt sitt atomarsenal med anslagsvis seks stridshoder til rundt 70 siden det første møtet mellom Kim og Trump.

Ble fulgt til grensen av Sør-Koreas president

Den amerikanske presidenten ble først tatt med til en utkikksplattform på sørkoreansk side. Der orienterte Sør-Koreas president Moon Jae-in ham om den demilitariserte sonen (DMZ).

Sonen er en 4 km bred landstripe mellom Sør- og Nord-Korea og følger fronten slik den så ut da våpenhvilen mellom de to landene ble signert 27. juli 1953, nær delelinjen etter andre verdenskrig.

Susan Walsh, AP

Fortsatt i krig

Den drøyt tre år lange koreakrigen er teknisk sett ikke over, ettersom våpenhvilen aldri ble fulgt opp med en varig fredsavtale.

Trump forsøkte også å besøke DMZ sist han var i Sør-Korea i 2017, men helikopteret hans ble da hindret av tett tåke.

Den overraskende invitasjonen til Kim kom Trump med under G20-toppmøtet i Osaka lørdag.

– Vi får se. Han vil veldig gjerne. Vi forsøker å få det til. Det blir kort, men det er OK. Et håndtrykk betyr mye, sa Trump før avreisen fra Seoul.

PR-kupp for Kim

Møtet med Kim er det tredje mellom lederne for USA og Nord-Korea. Det første var i Singapore i fjor, og det andre endte i fiasko i Vietnam tidligere i år.

Nord-Korea har ikke trappet ned sitt atomvåpenprogram siden Singapore-møtet, men har ifølge eksperter økt sitt atomarsenal med anslagsvis seks stridshoder til rundt 70.

Selv om møtet søndag bare blir på et par minutter, regnes det som et PR-kupp for Kim etter det mislykkede Vietnam-møtet.