Trump møter Kim Jong-un

– Lederne for USA og Nord-Korea vil ta hverandre i hendene for fred mens de befinner seg i Panmunjom, symbolet på atskillelse, sier Sør-Koreas president Moon Jae-in, som fulgte Trump til grensa.

Den amerikanske presidenten ble først tatt med til en utkikksplattform på sørkoreansk side, der Moon orienterte ham om den demilitariserte sonen (DMZ).

Sonen er en 4 km bred landstripe mellom Sør- og Nord-Korea og følger fronten slik den så ut da våpenhvilen mellom de to landene ble signert 27. juli 1953, nær delelinjen etter andre verdenskrig.

Fortsatt i krig

Den drøyt tre år lange koreakrigen er teknisk sett ikke over, ettersom våpenhvilen aldri ble fulgt opp med en varig fredsavtale.

Trump forsøkte også å besøke DMZ sist han var i Sør-Korea i 2017, men helikopteret hans ble da hindret av tett tåke.

Den overraskende invitasjonen til Kim kom Trump med under G20-toppmøtet i Osaka lørdag, og den nordkoreanske lederen har ifølge USA og Sør-Korea takket ja.

– Vi får se. Han vil veldig gjerne. Vi forsøker å få det til. Det blir kort, men det er OK. Et håndtrykk betyr mye, sa Trump før avreisen fra Seoul.

PR-kupp for Kim

Møtet med Kim blir det tredje mellom lederne for USA og Nord-Korea. Det første var i Singapore i fjor, og det andre endte i fiasko i Vietnam tidligere i år.

Nord-Korea har ikke trappet ned sitt atomvåpenprogram siden Singapore-møtet, men har ifølge eksperter økt sitt atomarsenal med anslagsvis seks stridshoder til rundt 70.

Selv om møtet søndag bare blir på et par minutter, vil det være et PR-kupp for Kim etter det mislykkede Vietnam-møtet.