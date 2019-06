Valget i Danmark ble holdt 5. juni. Siden har det pågått regjeringsforhandlinger i den røde blokken. Sent tirsdag kveld kom de overraskende til enighet etter meldinger om uavklarte motsetninger tidligere på dagen.

– Det er med stor glede at vi etter tre ukers forhandlinger nå har flertall for at det kan dannes en ny sosialdemokratisk regjering i Danmark, sier Mette Fredriksen sent tirsdag kveld.

Onsdag går Fredriksen til dronningen for å bekrefte at hun tar på seg jobben som landets nye statsminister. Socialdemokratiet vil styre landet med en mindretallsregjering, med støtte i en politisk avtale framforhandlet sammen Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Felles forståelse

Mette Fredriksen sier hun ikke vil legge fram noen regjeringserklæring ut over avtalen som er inngått med de andre partiene.

– Vi har en felles forståelse med de tre partiene, som nå blir regjeringens parlamentariske grunnlag. Vi er enige om mange ting, og det finner jeg fullt ut dekkende for den jobben som regjeringen nå går i gang med, sier Fredriksen.

Etter at enigheten var oppnådd og offentliggjort, strømmet det på med nyheter fra de ulike partiene i samarbeidet om hvilke nye retninger som vil bli meislet ut i dansk politikk. Innvandring, klima og økonomisk politikk har stått sentralt i forhandlingene og har alle vært store og vanskelige temaer.

Fredriksen gikk til valg på at de strenge reglene for innvandring til Danmark blir opprettholdt, men landet vil ta imot kvoteflyktninger igjen, og flyktninger i arbeid vil få bli så lenge de har en jobb.

– Vi har fortsatt fokus på hjemsendelse og midlertidighet. Når du er flyktning og kommer til Danmark, så skal du få vår beskyttelse. Men når det blir fred, så skal du reise hjem igjen, sier Fredriksen.

Mindre ulikhet

Leder Morten Østergaard i sentrumspartiet De Radikales sier regjeringsavtalen som er inngått sikrer Danmarks økonomi.

– Det skipet vi har sjøsatt er lastet med økonomisk ansvarlighet, sier Østergaard.

Det mest venstreorienterte partiet i samarbeidet, Enhedslisten, har oppnådd garantier om at ulikhetene i Danmark skal bli mindre og ikke større under Mette Fredriksen som statsminister.

– Dette betyr, samlet sett, at vi er ute av et regime hvor vi tar penger fra dem som er syke eller arbeidsledige, for å gi dem til de rike, sier talskvinne Pernille Skipper i Enhedslisten.

Klart flertall

Valget 5. juni ga den røde blokken i Danmark klart flertall over den sittende koalisjonsregjeringen. Blokken sikret seg 93 av de 179 plassene i Folketinget. Den sittende koalisjonsregjeringen som ble ledet av Lars Røkke Rasmussen fikk bare 76 plasser.

Dagen etter valget søkte Rasmussen den danske dronning Margrethe om avskjed. Dronningen ga i stedet Mette Fredriksen i oppgave å danne ny regjering, men forhandlingene i røde blokken har tatt sin tid.