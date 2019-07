Biden svekket i ny måling – Harris styrket

Biden (76) er fortsatt den ledende demokratiske kandidaten, med en oppslutning på 22 prosent, skriver CNN. Den tidligere visepresidenten lå på 33 prosent i mai.

Med sine 17 prosent i den ferske målingen, havner Harris (54) på annenplass, foran henholdsvis Elizabeth Warren (15 prosent) og Bernie Sanders (14 prosent). Harris og Warren har gått opp henholdsvis 9 og 8 prosent siden maimålingen. Sanders har gått ned med 4 prosent, ifølge CNN.

Harris dominerte torsdag den andre dagen av demokratenes første valgdebatt, flere ganger på bekostning av Biden. 54-åringen, som har foreldre fra Jamaica og India, kritiserte blant annet Biden for å ha samarbeidet med senatorer som på 1970-tallet forsvarte raseskille. Biden forsikret at han slett ikke støttet rasister og forsvarte samarbeidet med at det var nødvendig for å få andre politiske saker gjennom.

Til tross for utviklingen i målingene siden debatten, tror fortsatt hele 43 prosent av demokratiske velgere at Biden er den beste demokratiske kandidaten til å beseire Trump. Kun 13 og 12 prosent av demokratene tror det samme om henholdsvis Sanders og Harris.

