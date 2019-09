Burkina Faso har blitt trukket stadig dypere inn i det nå sju år lange islamistiske opprøret i den fattige og ustabile Sahel-regionen.

Angrepet skjedde lørdag morgen i landsbyen Komsilga i distriktet Zimtanga.

– De satte også fyr på butikker og motorsykler, sier nyhetsbyrået AFPs kilde, som legger til at sikkerhetsstyrker er sendt til stedet.

Rundt 20 gjerningspersoner ankom landsbyen på motorsykler, ifølge en annen kilde.

– En innbygger ble bortført av angriperne, sier vedkommende.

Ni sivile er drept i to separate angrep i den samme regionen den siste uka.

Over 580 mennesker er drept i uro i Burkina Faso siden tidlig 2015, ifølge AFPs oversikt. Grupper tilknyttet al-Qaida eller IS har fått skylden for mange av angrepene.

Ifølge Global Risk Insight befinner Burkina Faso seg i frontlinjen i kampen mellom jihadister og regjeringsstyrker i Sahel-regionen. Landet ligger mellom to av Sahel-regionens mest ustabile områder – sentrale områder av Mali og den vestlige delen av Niger. I tillegg er landet plaget av etniske og religiøse konflikter.