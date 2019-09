Fire EU-land enige om fordeling av asylsøkere

De fire landenes innenriksministre møttes på Malta mandag for å prøve å finne en løsning som kunne lette arbeidet med å ta imot og fordele asylsøkere som krysser Middelhavet med båt og blir reddet på vei over havet.

– Vi er blitt enige om et felles dokument som skal legges fram som grunnlag for en bredere enighet innen EU på det neste innenriksministermøtet, sier Maltas innenriksminister på en pressekonferanse i Vittoriosa etter møtet.

Fornyelse og reform

EUs migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos oppfordrer alle medlemsland til å slutte seg til den foreslåtte mekanismen og «bidra i den solidariske innsatsen». Avramopoulos var også med på mandagens møte, sammen med innenriksminister Maria Ohisalo fra Finland, som for tiden har formannskapet i EU-rådet.

De fire landene som ledet an på mandag, har tatt til orde for en automatisk fordeling og er blitt enige om en midlertidig avtale i påvente av fornyelse og reform av EUs asylsystem. Flere av dem ønsket et alternativ til dagens situasjon, der avgjørelser om fordeling og landsetting av asylsøkere som plukkes opp på havet, behandles fra gang til gang og uten noen mekanisme i bunnen.

Solidaritet

Land som Malta, Spania og Italia har de siste årene klaget gjentatte ganger på at andre medlemsland ikke gjør nok for å håndtere strømmen av asylsøkere.

– Europa har ikke vist tilstrekkelig solidaritet med ankomstlandene, særlig Italia, sa Frankrikes president Emmanuel Macron forrige uke.

Kypros, Hellas og Malta er blant de EU-landene som tar imot flest førstegangs asylsøkere. I helgen nektet Malta å ta imot 182 mennesker som var plukket opp av det norske skipet Ocean Viking, fordi de var blitt reddet utenfor maltesisk farvann. Løsningen ble at Italia gikk med på å ta imot gruppen søndag.

– Vi må samle så mange medlemsland som mulig, slik at dette kan deles mellom en stor nok gruppe. Mange kan slutte seg til dette som del av en større gruppe, og Finland er ett av dem, sier Ohisalo om mandagens midlertidige løsning.

Diskuterer reform

Diskusjonen om fordeling av mennesker som kommer over Middelhavet, har vært fastlåst etter at seks medlemsland – Italia, Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn – ikke ville gå med på et EU-forslag om å pålegge landene å ta imot en viss kvote.

Forhandlinger om å endre Dublin-systemet for mottak og behandling av asylsøknader startet under et innenriksministermøte i Helsingfors i juli. Den nye mekanismen blir lagt fram for de øvrige medlemslandene når innenriksministerne møtes igjen i Luxembourg i oktober.