De risikerte livet for å vinne landområder fra IS. Nå må de vike for erkefienden.

Etter måneder med dragkamp mellom Tyrkia, USA og de syriske kurderne, har medlemmer av den største USA-støttede kurdiske militsen i Syria startet tilbaketrekningen fra to byer som ligger opp mot grensen til Tyrkia.

Første skritt ble tatt ved Ras Al-Ain den 24. august, skriver Mustafa Bali i en uttalelse han har sendt til Aftenposten. Han er talsmann for Syrias Demokratiske Styrker (SDF), en milits som er dominert av kurderne og som spilte en avgjørende rolle da Den islamske staten ble slått i Syria.

AP/NTB scanpix

Overlot grensepostene til «lokale styrker»

Bali skriver videre at noen jordvoller ble fjernet, mens soldater fra Folkets forsvarsenheter (YPG) og tunge våpen ble flyttet til nye stillinger. Grensevaktpostene ble overlatt til det som omtales som lokale styrker. Det samme skjedde ved grenseposten ved Tal Abyad, 114 kilometer lenger vest.

Han sier amerikanske og tyrkiske soldater i fellesskap skal få patruljere i området og antyder at det kan skje cirka hver tiende dag.

YPG er den kurdiske militsen som har dominert SDF. Tyrkia mener YPG er en gren av PKK, som Tyrkia mener er en terrorgruppe. Tyrkia mener YPG sammen med PKK utgjør en trussel mot nasjonens sikkerhet og har truet med å invadere i Syria øst for Eufratelven for å fjerne den angivelige trusselen.

Fakta: De kurdiske militsene i Syria Det nordøstlige Syria kontrolleres av den kurdiske militsen Folkets forsvarsenheter, YPG og deres politiske gren Det demokratiske samlingspartiet (PYD). Tyrkia mener YPG er en gren av PKK, den kurdiske bevegelsen som har vært i krig med den tyrkiske staten siden 80-tallet. Kurderne i Syria innrømmer at de følger samme ideologi og har PKK-lederen Abdullah Öcalan som sin fremste ledestjerne, men hevder de er uavhengig av PKK. YPG ble rekruttert til å være USAs bakkestyrker i krigen mot Den islamske staten (IS) i Syria, nå under navnet Syrias demokratiske styrker (SDF). De led store tap under krigen mot IS, men klarte med hjelp fra amerikanerne å knuse IS og erobre det nordøstlige hjørnet av Syria.

RODI SAID / Reuters/NTB scanpix

Buffersonen skal avverge en invasjon

Tilbaketrekningen er del av en avtale for å opprette en buffersone langs grensen mot Tyrkia i det nordøstlige hjørnet av Syria. Det opplyste den kurdiske administrasjonen tirsdag, ifølge AP.

Tyrkia og USA ble 7. august enig om å opprette en buffersone sør for den tyrkiske grensen. Sonen skal gå fra Eufratelven og østover til grensen mot Irak.

De to NATO-partnerne ble enig om å opprette et felles operasjonssenter for å koordinere og styre etableringen av sonen.

Buffersonen blir opprettet for å hindre at Tyrkia går til invasjon øst for Eufratelven, noe Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har truet med å gjøre mange ganger.

For å unngå å la en viktig alliert i stikken og samtidig unngå fritt spillerom for IS og en mulig konfrontasjon med Tyrkia, kom USA opp med ideen om en buffersone.

Afshin Ismaeli

Uenighet om hvor stor buffersonen skal være

Etableringen av buffersonen har imidlertid ikke vært problemfri.

Det har blant annet vært uklart hvor langt inn i Syria buffersonen skal gå. Mens Tyrkia har ønsket seg en sone som går opptil 40 kilometer inn i landet, har amerikanerne og de syriske kurderne sett for seg en langt smalere buffersone.

Buffersonen vil være mellom 5 og 14 kilometer dyp og vil inkludere områder på landsbygda og militære posisjoner, ikke byer og landsbyer, sier SDF-talsmann Mustafa Bali til Reuters.

Tyrkia har anklaget USA for å hale ut tiden og Erdogan har gjentatt truslene om å angripe kurderne øst for Eufrat. Det ville i så fall bli tredje gang Tyrkia går inn i Syria med væpnede styrker. De gikk inn ved Jarablus i 2016 for å hindre at kurderne fikk et sammenhengende landområde under sin kontroll langs hele grensen mot Tyrkia.

I januar 2018 skjedde det igjen, da Tyrkia gikk inn i den isolerte kurdiskdominerte provinsen Afrin i Syria. Hundretusener av kurdere flyktet.

RODI SAID / Reuters/NTB scanpix

Tyrkia vil sende flyktninger inn i buffersonen

President Erdogan har foreslått å sende noen av de 3,6 millioner syriske flyktningene i Tyrkia til buffersonen. Kurderne anklager Tyrkia for å planlegge en tvungen demografisk omveltning i Syria.

– Alle syrere har rett til å returnere til sitt eget område og ikke bli utnyttet som del av en plan for å splitte Syria, sier Amjed Osman, talsmann for Syrias Demokratiske Råd (SDC), den politiske grenen til SDF.