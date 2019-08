Stranden St Sebastià var full av mennesker som badet og solte seg, da funn av en gjenstand i vannet skapte stor ståhei søndag ettermiddag.

Politiet evakuerte og sperret av stranden etter funnet av gjenstanden, som var 1 meter lang og 80 centimeter bred. Den ble oppdaget på tre meters dyp om lag 25 meter ut i vannet, ifølge lokale myndigheter.

– Gjenstanden er gammel og kan stamme fra den spanske borgerkrigen. Flere detaljer vil først være klar etter at bombeekspertene ankommer på mandag, sier politisjef Albert Batlle.

Han legger til at det ikke er uvanlig at slike gamle eksplosive gjenstander dukker opp. Mandag vil et team fra sjøforsvaret detonere bomben, ifølge Battle.

St Sebastià ligger midt i Barcelona, ikke langt fra den populære handlegaten La Rambla. Den spanske borgerkrigen varte fra 1936 til 1939 og endte med at Francisco Franco tok makten i Spania. Minst 34.000 mennesker ble drept under borgerkrigen.