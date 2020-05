Trumps valgkampstrategi: Å angripe Obama

– Donald Trump vil få oppmerksomheten bort fra sin håndtering av koronaviruset, som ingen er spesielt imponerte over. Men han vil også sikre støtte fra sin velgerbase, sier statsviter Chris Galdieri ved Saint Anselm College i New Hampshire til det svenske nyhetsbyrået TT.

Trump refererer stadig til «Obamagate», som skal være en forbrytelse knyttet til forgjengeren.

Trump var blant de mest toneangivende stemmene i den såkalte «birther»-bevegelsen, som etter valget i 2008 forsøkte å så tvil om hvorvidt Obama faktisk er amerikansk. Først høsten 2016 vedgikk Trump at Obama faktisk er amerikaner.

Under huden på Trump

Det har bitt seg fast i Trumps hode at Obama harselerte med ham og resten av birther-bevegelsen under Det hvite hus' årlige middag for journalister i 2011, skriver blant annet The Atlantic.

– Siden den gang har Obama vært i Trumps hode. Og Trump har revet i filler så mye han har kunnet av Obamas politikk. Det er en form for vendetta på presidentnivå, sier Galdieri.

Ifølge NPR har Trump de siste ukene tvitret om «Obamagate» minst 18 ganger.

Flynn-sparking

Kilder nære Trump har forklart til Politico at teorien går ut på at Obama høsten 2016 skal ha vært involvert i et forsøk på å lokke Michael Flynn inn i en felle.

Flynn ble senere Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, men fikk sparken etter tre uker da det kom fram at han hadde løyet til FBI om sin kontakt med Russlands daværende ambassadør til USA.

Sentralt for teorien er et dokument som inneholder navn på personer i Obama-administrasjonen, som mente at personen som hadde hatt kontakt med Russland-ambassadøren, altså Flynn, skulle navngis i etterretningsrapportene om russisk valgpåvirkning. Blant de navngitte er daværende visepresident Joe Biden, som etter alt å dømme blir Trumps motstander i høstens presidentvalg.

Ifølge The Atlantic visste imidlertid ikke Biden og de andre hvem som hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør, da navnet var sladdet i rapportene.

Større enn Watergate

Ifølge Trump pågikk et Obama-ledet angrep, med mål om å sabotere for den innkommende Trump-administrasjonen. Trump kaller det den «største politiske forbrytelsen i amerikansk historie», oppfordrer Senatet til å holde høringer med staben i Obamas regjering, og sier flere bør settes i fengsel.

På spørsmål fra en journalist om hva «Obamagate» egentlig er, ga Trump et svært utydelig svar. Han sa at det har pågått siden lenge før han ble valgt, og at det er skammelig at det skjedde, uten å gå inn på akkurat hva det er snakk om.

– Forbrytelsen er veldig åpenbar for alle. Alt du trenger å gjøre, er å lese avisene, utenom din, svarte han journalisten fra Washington Post.

Clintons epost

Koronapandemien har ødelagt Trumps fremste argument for å bli gjenvalgt, nemlig den tidligere sterke økonomien.

Derfor forsøker han nå å spille på sikrere kort, ved å oppildne sin allerede entusiastiske velgerbase og samtidig svartmale motstanderen, ifølge Galdieri.

– Trump kommer til å forsøke å dra Joe Biden inn i «Obamagate». Jeg tror han vil ha det til å bli noe som ligner Hillary Clintons eposter i 2016, som ble liggende som en skygge over valgkampen hennes, uten at noen egentlig forsto hva som var feil.