Onsdag meldte spanske myndigheter om 738 dødsfall det siste døgnet, som er det klart høyeste antallet på et døgn til nå.

Tilsammen har Spania registrert 3434 døde som følge av koronaviruset. Landet passerer dermed Kina, som har 3285 registrerte dødsfall.

Bare Italia har flere dødsfall, med 6820.

I Madrid er situasjonen så desperat at man har tatt i bruk ishallen Palacio de Hielo som likhus. Byens offentlig eide begravelsesbyrå sier at de ikke klarer å hente alle de døde. Det skyldes mangel på verneutstyr, melder CNN.

Tirsdag fortalte talsmenn for hæren at soldater har funnet eldre mennesker som bor alene uten tilsyn. De har også funnet døde mennesker inne i leilighetene.

Manu Fernandez, AP/NTB scanpix

For snart to uker siden innførte Spania portforbud, det håndheves strengt. I løpet av ti dager arresterte politiet nær 1000 mennesker. Over 100.000 er anmeldt for å overtre loven, melder El País. Foreløpig har det falt dom i én sak, en mann på Kanariøyene ble dømt til fengsel i fire måneder.

Strengt portforbud

Unntakstilstanden berører absolutt alle i hele landet.

Mot protester fra de regionale myndighetene har sentralregjeringen i Madrid overtatt kontrollen med alle sykehus, både statlige og private.

Hæren er satt inn for å bistå både politiet og helsearbeidere. Soldater brukes blant annet til å desinfisere gamlehjem.

I Norge er portforbud myndighetens siste kort, om ikke de strenge tiltakene som allerede er innført gir god nok effekt. Statsminister Erna Solberg sa denne uken at hun håper det ikke blir nødvendig.

Spanjoler har nesten totalforbud mot å bevege seg utendørs. For folk flest er det eneste unntaket å handle mat.

– Vi har fått beskjed om helst å handle en gang i uken. Det er bare lov å være én i bilen, og det er mange politikontroller, sier Pablo Sbertoli.

Han sitter inne i leiligheten i Villajoyosa ved Alicante. Under portforbudet er det absolutt forbudt å gå ut, annet enn i helt nødvendige ærend.

– Alt er stengt, bare matbutikker, apotek og bensinstasjoner er åpne, sier han.

Følger opp nordmenn på telefon

Sjømannskirken

– Kirken er helt stengt nå. Vi følger opp mange av nordmennene her nede på telefon, sier sjømannsprest Jon Aalborg i sjømannskirken på Costa del Sol.

Han regner med at så godt som alle langtidsferierende nordmenn har reist hjem.

– De fastboende har kontakt med spansk helsevesen. Vi følger opp mange på telefon. Politiet vil jo ikke ha oss ute i gatene, sier han.

– Det som bekymrer meg, er de som slet allerede før unntakstilstanden. Det er en del her nede som faller mellom flere stoler. Vi vet at det også er noen nordmenn blant de bostedsløse her. På grunn av portforbudet kan vi ikke reise ut og se etter dem, sier han.

I stedet forsøker kirken å koble nordmenn som sliter opp mot lokale hjelpetilbud, enten diakonitjenestene i den katolske kirken eller Røde Kors.

Uventet solidaritet

Privat

Sbertoli bekymrer seg både for følgene av pandemien og ikke minst tiden etterpå.

– Vi hadde akkurat begynt å reise oss etter eurokrisen. Nå settes vi mange år tilbake igjen. Her er veldig mye av turisbransjen drevet av familier, som ikke har reserver til å klare seg gjennom en slik krise, sier han.

I Villajoyosa, som i mange andre spanske byer, går befolkningen ut på balkongene sine hver kveld og klapper for helsearbeiderne.

– Vi ser andre og mer konkrete utslag av solidaritet også, sier Sbertoli.

– I nabobyene er det flere skofabrikker. Nå sitter arbeiderne hjemme og syr masker til helsearbeiderne. Restauranter som må holde stengt, lager mat til helsearbeiderne, og taxisjåfører kjører sykeansatte gratis til jobb. Slikt er godt å oppleve.