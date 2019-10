Representantenes hus vedtok klokken 16.25 norsk tid å starte å riksrettprosessen mot USAs president. Dette er ikke et vedtak om å tiltale presidenten. I stedet fastlegger det reglene for prosessen videre.

Ingen republikanske avhoppere

232 representanter stemte for riksrettsprosessen - 231 demokrater og 1 nylig avhoppet republikaner, Justin Amash.

Ingen republikanere avvek fra partilinjen. 194 stemte nei. I tillegg stemte to demokrater mot resolusjonen.

Manuel Balce Ceneta / AP

– Den største heksejakten i amerikansk historie! skrev president Trump på Twitter etter vedtaket.

Nå blir høringene offentlige

Tre komiteer har allerede i over en måned gransket anklagene om at Trump forsøkte å få Ukraina til å sverte den politiske rivalen Joe Biden. Trump selv nekter for å ha gjort noe galt.

Granskerne har krevd dokumenter utlevert og hatt vitner inne til høringer. Med vedtaket torsdag blir høringene offentlige.

Fakta: Riksrettsgranskningen USAs president Donald Trump granskes av flere kongresskomiteer. Han mistenkes for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, der Trump gir uttrykk for at han ønsker at Ukraina etterforsker Bidens familie. Trump har siden offentlig bedt Kina granske Biden-familien. Trump avviser at han har gjort noe galt. Et simpelt flertall i Representantenes hus må til for å tiltale presidenten. I Senatet må det to tredjedelers flertall til for å dømme ham.

Pelosi: Trist dag

– Dette er en trist dag. Ingen stiller til valg til kongressen for å stille en president for riksrett, sa Pelosi før avstemningen.

Hun holdt lenge igjen mot krav fra personer i eget parti om å innlede riksrettssak mot Trump. Først da Ukraina-saken dukket opp, gikk hun inn for det.

Torsdag stemte hun selv for vedtaket. Lederen av Representantenes hus pleier som oftest ikke å delta i avstemningene.

Nytt vitne torsdag

Foreløpig fortsetter den lukkede granskningen, og torsdag er det Tim Morrison som spørres ut. Han var Trumps rådgiver i russiske og europeiske saker, men gikk av dagen før torsdagens høring.

Morrison regnes som en hauk i sikkerhetspolitikken og har tidligere vært sentral i Republikanernes partiapparat. Han samarbeidet tett med John Bolton, som nylig trakk seg som Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.