Representantenes hus vedtok klokken 16.25 norsk tid å starte å riksrettsprosessen mot USAs president. Dette er ikke et vedtak om å tiltale presidenten. I stedet fastlegger det reglene for prosessen videre. Det viktigste er at høringene blir offentlige slik at de kan gå direkte ut i TV og nettaviser.

Ingen republikanske avhoppere

232 representanter stemte for riksrettsprosessen – 231 demokrater og 1 nylig avhoppet republikaner, Justin Amash.

Ingen republikanere avvek fra partilinjen. 194 stemte nei. I tillegg stemte to demokrater mot resolusjonen. De to representerer hver sin sterke Trump-valgkrets i Minnesota og New Jersey.

Manuel Balce Ceneta / AP

– Den største heksejakten i amerikansk historie! skrev president Trump på Twitter etter vedtaket.

Nå blir høringene offentlige

Tre komiteer har allerede i over en måned gransket anklagene om at Trump forsøkte å få Ukraina til å sverte den politiske rivalen Joe Biden. Trump selv nekter for å ha gjort noe galt.

Granskerne har krevd dokumenter utlevert og hatt vitner inne til høringer. Med vedtaket torsdag blir høringene offentlige.

Fakta: Riksrettsgranskningen USAs president Donald Trump granskes av flere kongresskomiteer. Han mistenkes for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, der Trump gir uttrykk for at han ønsker at Ukraina etterforsker Bidens familie. Trump har siden offentlig bedt Kina granske Biden-familien. Trump avviser at han har gjort noe galt. Et simpelt flertall i Representantenes hus må til for å tiltale presidenten. I Senatet må det to tredjedelers flertall til for å dømme ham.

Pelosi: Trist dag

– Dette er en trist dag. Ingen stiller til valg til kongressen for å stille en president for riksrett, sa Pelosi før avstemningen.

Hun holdt lenge igjen mot krav fra personer i eget parti om å innlede riksrettssak mot Trump. Først da Ukraina-saken dukket opp, gikk hun inn for det.

Torsdag stemte hun selv for vedtaket. Lederen av Representantenes hus pleier som oftest ikke å delta i avstemningene.

– Sovjet-regler

Republikanerne har hittil kritisert prosessen kraftig og refset hemmeligholdet. De er likevel ikke imponert over veien videre.

– Dette er Sovjet-regler, sa Steve Scalise, republikanernes nestleder i Representantenes hus.

Republikanere er særlig misfornøyd med at komitélederen har rett til å avvise vitner som de foreslår og at han når han ønsker, kan nekte presidentens representant å være til stede.

Ledes av Schiff

De åpne høringene skal holdes i regi av etterretningskomiteen i Representantenes hus. Den ledes av Adam Schiff fra California, som også har vært frontfigur for granskningene hittil. Presidenten har fra før kalt ham en forræder og gitt ham kallenavnet Shifty, som betyr upålitelig.

Det som kommer frem i de offentlige høringene, skal overleveres justiskomiteen. Den ledes av en annen demokrat, Jerrold Nadler fra New York. Det er denne komiteen som skal, om de finner grunn til det, utforme de enkelte tiltalepunktene i en riksrettssak.

Offentliggjør referater

Vedtaket torsdag åpner for at sjefgransker Schiff kan offentliggjøre referater fra de lukkede høringene. Dermed kan allmennheten i dagene og ukene fremover få vite mer om hva vitnene har sagt bak lukkede dører.

Deretter vil trolig enkelte av vitnene bli innkalt på nytt. Dermed kan alle få høre dem snakke. Fungerende Ukraina-ambassadør Bill Taylor og avgått Ukraina-ambassadør Marie Yovanovitch vil ganske sikkert komme inn igjen. Det trolig også Alexander Vindman, en oberstløytnant fra Det nasjonale sikkerhetsråd, som vitnet denne uken.

Det alle lurer på, er om John Bolton, Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver, til slutt vil vitne og hva han vil si. Bolton har nektet å komme frivillig. Det er foreløpig usikkert om han vil følge en stevning fra Kongressen eller etterkomme direktivet fra Det hvite hus om fortsatt å nekte. Bolton har internt, ifølge et vitnemål, omtalt Ukraina-skandalen som en «narkohandel».

Grilling i 45 minutter

Vedtaket sier ikke noe om når de offentlige høringene begynner, men flere medier tror det vil skje midt i november. Ifølge reglene kan komitéleder Schiff da grille vitner i opptil 45 minutter. Hans republikanske motpart Devin Nunes vil da få like lang tid. Andre komitémedlemmer må nøye seg med fem minutter.

Nytt vitne torsdag

Foreløpig fortsetter den lukkede granskningen, og torsdag er det Tim Morrison som spørres ut. Han var Trumps rådgiver i russiske og europeiske saker, men gikk av dagen før torsdagens høring.

Morrison regnes som en hauk i sikkerhetspolitikken og har tidligere vært sentral i Republikanernes partiapparat. Han samarbeidet tett med John Bolton, som nylig trakk seg som Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.