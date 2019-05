29. april En udetonert bombe ble funnet ved inngangsdøren til en leilighet i Hermodsdal ved 04-tiden om natten. Lunten hadde sluknet.

27. april En restaurant ved Värnhem ble atsatt for bombeangrep like etter midnatt. En kvinne og en hund ble lettere skadet.

23. april En bombe gikk av ved en trafikkskole like før midnatt.

16. april Tre menn ble pågrepet med sprengstoff på Rosengård.

15. april En kraftig eksplosjon ved en garasje i Nobelvägen. Jente (12) ble lettere skadet.

17. mars En vidusrute ble sprengt i en bolig ved 19.30-tiden.

En sprengladning eksploderte utenfor en nattklubb på Stortorget ved midnatt.

17. februar En mann ble pågrepet med sprengstoff utenfor rettslokalene til tingretten i Malmø.

14. februar En sprengladning eksploderte like før midnatt utenfor en restaurant på Dag Hammarskjölds torg.

10. februar En bombe eksploderte like før klokken 03 om natten i et trappehus på Rosengård.

29. januar En sprengladning gikk av på en balkong like før klokken 23.

25. januar Et lokale i Scheelegatan ble utsatt for et bombeangrep like før midnatt.

10. januar Et lagerlokale i Industrigatan ble rammet av en bombeeksplosjon klokken 06 om morgenen.

En bombe gikk av ved en matvareforretning i Scheelegatan.

2. januar To drosjebiler på Johanneslust ble utsatt for et bombeangrep like før klokken 03 om natten.