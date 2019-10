I den lille byen Tasiilaq på Grønland ble det anmeldt 191 seksualforbrytelser mot barn og unge mellom 2014 og 2018. Mer enn halvparten av anmeldelsene gjelder voldtekt eller seksuelle overgrep mot barn under 15 år.

I 50 tilfeller endte sakene med dom.

Det kommer frem i en ny rapport fra Grønlands politi, først omtalt av danske Weekendavisen. Den lille byen har et folketall som tilsvarer Bygdøy valgkrets i Oslo, knapt 3000 mennesker. De alarmerende forholdene i byen har skapt stor debatt i Danmark før sommeren, utløst av DR-dokumentaren «Byen hvor barn forsvinner».

Den satte søkelyset på forholdene i byen, som har høyest antall anmeldelser for seksualforbrytelser per innbygger i landet. Men ifølge politiet er det ikke bare Tasiilaq som har dette problemet.

– Den store forskjellen er at man i Tasiilaq har valgt å stå frem og anmelde forholdene, sier politisjef på Grønland, Svend Foldager, til Weekendavisen.

Lucas Jackson / Reuters

Ber om hjelp fra Danmark for å hanskes med problemene

Tasiilaq står for bare 5 prosent av befolkningen på Grønland, men problemene strekker seg over hele øya. Hvert femte barn på Grønland oppgir å ha vært utsatt for seksuelle overgrep, viser en rapport fra det danske folkehelseinstituttet. Unge jenter under 12 år er den mest utsatte gruppen. Rapporten er basert på en omfattende befolkningsundersøkelse.

I sommer vedtok Grønlands folketing å be om hjelp fra Danmark for å hanskes med problemene. Det er Danmark som har ansvar for politiet i landet, mens Grønland har ansvar for sosialtjenesten.

– Generasjon etter generasjon opplever å vokse opp med seksuelle overgrep. Det ødelegger liv og driver folk ut i misbruk og selvmord, sa folketingsrepresentant Aaja Chemnitz Larsen til nyhetsbyrået Ritzau.

Store problemer med alkohol og mental helse

De seksuelle overgrepene settes i sammenheng med andre problemer på øya. Grønland har blant annet store problemer med alkoholforbruk og mental helse.

En rapport fra det danske folkehelseinstituttet viser at 13 prosent av kvinnene mellom 15–24 år har forsøkt å begå selvmord det siste året i 2018. Også dette ble belyst i DRs dokumentar om Tasiilaq, der hvert femte dødsfall de siste to årene skyldes selvmord.

Heiko Junge

«Tidligere undersøkelser har vist en sammenheng mellom belastende forhold i barndommen og forekomsten av selvmordstanker senere i livet», heter det i rapporten.

Misbruk av alkohol antas å være en relevant faktor. Blant anmeldelsene i Tasiilaq anslås det at alkohol har spilt en rolle i minst en fjerdedel av de anmeldte sakene.

Folkehelseinstituttets rapport viser at 32 prosent av befolkningen i Grønland hadde et storforbruk av alkohol i 2018. 5,9 prosent hadde et skadelig forbruk, og 4,7 prosent var avhengige av alkohol.

Heiko Junge

Nå kommer hjelpen

Problemene på Grønland har fått stadig større politisk oppmerksomhet. Forrige uke ble det klart at Danmark vil komme Grønland til unnsetning. 5,3 millioner danske kroner er bevilget til akutt hjelp med problemene.

Sosionomer, psykologer og familieterapeuter skal nå sendes til Tasiilaq. Samtidig er det opprettet en arbeidsgruppe som skal se på problemet i hele Grønland, melder Weekendavisen.

Men ifølge sosial- og innenriksminister Astrid Krag i Danmark er ikke de tilførte midlene på langt nær nok.

– Det er en start som skal brukes til akutte tiltak på kort sikt, sier hun til Weekendavisen.