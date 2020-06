Urnene og asken som lå i dem, sto i en eske i påvente av at de skulle settes ned i jorden. De forsvant under et innbrudd i Gjerlev kirke nord for Randers tirsdag kveld eller natt, opplyser politiet.

– De pårørende er svært preget, og vi vil gjerne at de og kirken får tilbake urnene, sier politiinspektør Michael Kjeldgaard. Han oppfordrer gjerningsmennene eller andre som måtte vite noe, til å fortelle hvor urnene er og sier de ikke har noen verdi for andre enn de etterlatte.