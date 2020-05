Hard presset president Trump forsvarte bruken av malariamedisin mot korona

President Donald Trump ble stilt til veggs under en pressekonferanse før et regjeringsmøte tirsdag kveld. Kritikken haglet mot at presidenten lovpriser hydroksyklorokin, en medisin som brukes mot malaria, for å motvirke koronasmitte.

Det var på mandag at den amerikanske presidenten fortalte reportere at han tok hydroksyklorokin for å «gi et ekstra lag med beskyttelse» mot koronaviruset. Han la også til at folk må bestemme selv, ifølge Reuters.

– Hva har dere å tape, spurte presidenten, og henviste til personer i risikogruppen.

Selv etter advarsler fra mange av administrasjonens medisinske fagpersoner, bestemte Trump seg for å ta hydroksyklorokin etter at to ansatte i Det hvite hus testet positivt for koronaviruset.

Trump mener det fungerer som både en potensiell kur og forebygging mot viruset.

Kan være dødelige

Medisinske eksperter mener presidenten oppfordrer til misbruk av en medisin med potensielt dødelige bivirkninger, skriver nyhetsbyrået AP.

Kliniske studier, akademisk forskning og vitenskapelig analyse indikerer at den Trump-støttede medisinen gir betydelig økt risiko for død hos visse pasienter, ifølge Washington Post.

– Trumps medisinske valg og risikoen har velger å ta er hans personlige valg. Men han er presidenten, og når han velger å bruke denne medisinen sender han motstridende informasjon til amerikanere da USAs Food and Drug Administration sa at det ikke fungerer mot Covid-19, skriver Stephen Collinson hos CNN i en kommentar tirsdag.